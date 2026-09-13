Кога и къде да гледаме Никола Цолов в основното състезание за Гран при на Мадрид

След катастрофата, която претърпя в спринта за Гран при на Мадрид, Никола Цолов не записа нито една точка в първото състезание, в което можеше да го направи. Основните му конкуренти също не го направиха и така не се доближиха много до Българския лъв. Това е единственият плюс за него, ако изобщо могат да се намерят такива. Днес, на 13 септември, Никола Цолов излиза за основното състезание за Гран при на Мадрид, където ще се стреми да си върне голямата преднина на първото място във Формула 2.

Гран при на Мадрид: Начален час и ТВ

Никола Цолов катастрофра в спринта за Гран при на Мадрид и не взе никакви точки. Вторият във временното класиране на Формула 2 Рафаел Камара взе само 3 пункта от състезанието и вече е само на 8 точки зад Цолов. Активът на българския пилот е от 177 пункта, а този на бразилеца - от 169. Третият Габриеле Мини е далеч зад тях със 147 точки, а четвъртият Алексадър Дън е със 120 пункта.

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Кога можем да гледаме Никола Цолов в основното състезание за Гран при на Мадрид?

След като претъря катастрофа в спринта вчера, Никола Цолов ще разчита на основното състезание за Гран при на Мадрид да натрупа точки този уикенд. То е насрочено с начален час 12:25 ч. българско време.

Коя телевизия ще излъчва основното състезание за Гран при на Мадрид?

Основното състрезание за Гран при на Мадрид ще бъде предавано пряко в българския телевизионен ефир. А каналът, по който ще бъде излъчено е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате основното състезание на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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