Кабинетът "Радев":

Натоварен трафик на три гранични пункта

13 септември 2026, 8:35 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Натоварен трафик на три гранични пункта

Трафикът е интензивен по границата с Турция на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" за леки автомобили на вход и на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си, като данните са към 6:00 часа. По границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на изход за леки автомобили. От "Гранична полиция" напомнят информация на Министерството на външните работи (МВнР), че на 14 септември са планирани стачни действия на международни превозвачи от Сърбия. Още: Къде има тапи и задръствания по границите

По границата с Гърция, Румъния и Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки по направленията Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич не работят временно поради ниското ниво на река Дунав. Още: Натоварен трафик по границата с Гърция и днес: Шофирайте внимателно!

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Гранична полиция ГКПП трафик Граници
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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