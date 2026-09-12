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Удар по енергийния пазар: Саудитска Арабия принудително спря ключов петролопровод

12 септември 2026, 12:43 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: Saudi Aramco
Удар по енергийния пазар: Саудитска Арабия принудително спря ключов петролопровод

Саудитска Арабия спря работата на петролопровода „Изток-Запад“, след като това жизненоважно съоръжение стана обект на въздушна атака на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток – ситуация, която заплашва да повиши още повече цените на енергията, съобщи Reuters. Най-големият износител на суров петрол в света временно затвори тръбопровода след нападение с дрон, за което както Багдад, така и Рияд заявиха, че е извършено от територията на Ирак – страна, в която действат подкрепяни от Иран въоръжени групировки. В отговор на атаката в събота Ирак освободи от длъжност един от военните си командири.

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Петролопроводът с дължина 1200 км, пресичащ Арабския полуостров, помагаше на Саудитска Арабия да избегне задръстванията в корабоплаването през Ормузкия пролив, където трафикът на танкери е намалял драстично поради продължаващата от шест месеца война между САЩ и Иран.

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че е спряло работата на тръбопровода като предпазна мярка. През последните месеци по него са се транспортирали между 4 и 5 милиона барела дневно, което представлява 4% до 5% от световните доставки, сочат данни на компании за проследяване на кораби и анализатори.

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Първоначално не беше ясно кой стои зад атаките. Сателитни снимки показаха черен дим, издигащ се от участък на тръбопровода южно от Медина. Нападението е причинило щети, чийто мащаб се оценява, заявиха от саудитското външно министерство, без да уточняват как това ще се отрази на износа.

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Атаката съвпадна с момент, в който подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен засилват контрола си над Червено море. Това, в съчетание с проблемите в Ормузкия пролив, създава енергиен натиск и от двете страни на Арабския полуостров и отново повиши цените на петрола на световния пазар над 100 долара за барел.

Саудитска Арабия е поискала от Вашингтон военна помощ във връзка с хутите, съобщиха източници, в момент, когато по-високите цени на горивата по време на войната вече са нанесли политически щети на американския президент Доналд Тръмп и Републиканската партия преди изборите за Конгрес през ноември.

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Саудитска Арабия петролопровод Червено море хусити хути
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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