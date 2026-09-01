Претърсване в дълбоки води край Кипър: 20 души са изчезнали след инцидента с ферибот (ВИДЕО)

Специализиран екип, оборудван за претърсване на дълбоки води, трябва да пристигне от Турция във вторник, докато екипите за спешна помощ продължават усилията си да открият 20 изчезнали, след като ферибот се преобърна край Северен Кипър, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Reuters. Най-малко осем души загинаха, когато двукорпусният кораб започна да поема вода и се преобърна малко след като напусна пристанищния град Кирения в неделя с 267 пътници и екипаж на борда.

Сред изчезналите има деца

Оцелелите, които са успели да се измъкнат, като са се хванали за част от преобърнатия корпус, са били прибрани от лодки в района, но има някои сведения, че други пътници може да са останали заклещени в отделенията, докато лодката се е преобърнала. Сред изчезналите има деца.

Останките от кораба се намират на морското дъно на дълбочина над 500 метра (1640 фута), извън обсега на наличните местни ресурси.

Интервенция на морското дъно

Лидерът на кипърските турци Туфан Ерхурман заяви, че пристигащият екип ще донесе специализирано оборудване, за да изследва останките от кораба и околното морско дъно.

„Интервенцията на морското дъно не е възможна с ресурсите, с които разполагаме в момента, но от утре тази интервенция ще бъде възможна“, каза Ерхурман пред репортери в понеделник.

Остава неясно дали някой от изчезналите е бил заклещен в плавателния съд. Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват хора, които все още са в едно от отделенията му, докато други са кацнали на върха на лодката и чакат помощ.

Причините за инцидента

Причината за бедствието се разследва, въпреки че кипърските турски власти заявиха, че корабът е имал валиден сертификат за плавателна годност.

Според свидетелски показания, фериботът, широкофюзелажен катамаран, се е люлеел силно, преди да се разбие обратно във водата, като ударът е разкъсал част от носа му.

В понеделник съд задържа девет души, свързани с операциите на кораба, за три дни, за да подпомогне полицейското разследване. ОЩЕ: Продължава да нараства броят на загиналите край Кипър (ВИДЕО)