13 септември: Избухва Септемврийското въстание

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13 септември 1923 година: Избухва Септемврийското въстание

На този ден през 1923 г. в Старозагорско избухва Септемврийското въстание. Негови организатори са комунистите в съюз с БЗНС.

Идеологията на Коминтерна за наличие на революционна криза и необходимост от въстание, пренесена у нас от Георги Димитров и Васил Коларов, става причина за бунта. Негова цел е и свалянето на сговористката власт, която се установява след свалянето на БЗНС от Деветоюнския преврат.

По време на пленума на Коминтерна е взето решение Българската комунистическа партия да вдигне въстание за сваляне на властта, след което БЗНС да дойде на власт. Димитър Благоев не подкрепя решението на Коминтерна, виждайки опасностите, които то крие. Някои от членовете на Централния комитет, сред които Тодор Луканов и Тодор Петров, го подкрепят.

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На 13 септември 1923 г. бунтът избухва първо в казанлъшкото село Мъглиж и бързо обхваща близките населени места. По-голямата част от Старозагорска и Новозагорска област са обхванати до 20 септември. В Северозападна България бунтовете са най-масови. Гр. Фердинанд, днешна Монтана, е превзет на 23 септември. На 25 септември пада и село Бойчиновци. На 26 септември бунтът настъпва и към Враца. Но край село Брусарци бунтовниците са разгромени.

Главният революционен комитет нарежда изтегляне към Югославия на 27 септември. Още в разгара на боевете Васил Коларов и Георги Димитров се прехвърлят на югославска територия. Опити за бунт са направени в Разложко и Петричко. Комунистите успяват да завземат казармата в Разлог, както и властта в някои разложки села.

ВМРО мобилизира членовете си и потушава бунта. В други региони на страната като Бургаско, Шуменско, Варненско, Пловдивско обстановката остава спокойна. В най-големите градове (София, Пловдив, Варна, Бургас) няма бунтове. Положението в страната е възстановено за няколко дни.