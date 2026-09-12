Шоколадови матрьошки за Путин: От сладкарите в Индия с любов (СНИМКИ)

Шоколадови матрьошки специално за Владимир Путин и членовете на руската делегация в БРИКС са поднесли в хотел ITC Maurya в Ню Делхи, където е отседнал руският лидер.
Изящната шоколадова колекция трябвало да въплъщава "наследството, традициите, приемствеността и единството на руския народ". "Менюто включвало и уникална шоколадова скулптура на руски пейзаж, представяща архитектурните шедьоври на страната", съобщи телевизия NDTV.
Кореспондентът на "Известия" Виктор Синеок пък съобщи от Индия, че при влизане във фоайето на хотела руската делегация била посрещната от банер, направен от свежи цветя, на който пишело "ITC Maurya приветства президента на Руската федерация".
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Путин е в Ню Делхи до утре, 13 септември, за 18-ата среща на върха на БРИКС, на която присъстват лидери от Бразилия, Китай, Южна Африка, Египет, Индонезия, Иран, ОАЕ.
Exclusive: Special Thali For Vladimir Putin Prepared By ITC Maurya During His Stay For BRICS 2026https://t.co/ru9gQI3imY#vladimirputin #ITCMaurya #BRICS2026 pic.twitter.com/sFSndKLucA— NDTV Food (@NDTVFood) September 12, 2026
Exclusive footage from the hotel where President Putin will be staying in the Indian capital, New Delhi,— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) September 11, 2026
where a historic BRICS summit will be held. pic.twitter.com/Xf1Q1qEzEG