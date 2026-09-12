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Шоколадови матрьошки за Путин: От сладкарите в Индия с любов (СНИМКИ)

12 септември 2026, 13:35 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/колаж
Шоколадови матрьошки за Путин: От сладкарите в Индия с любов (СНИМКИ)

Шоколадови матрьошки специално за Владимир Путин и членовете на руската делегация в БРИКС са поднесли в хотел ITC Maurya в Ню Делхи, където е отседнал руският лидер.

Изящната шоколадова колекция трябвало да въплъщава "наследството, традициите, приемствеността и единството на руския народ". "Менюто включвало и уникална шоколадова скулптура на руски пейзаж, представяща архитектурните шедьоври на страната", съобщи телевизия NDTV.

Кореспондентът на "Известия" Виктор Синеок пък съобщи от Индия, че при влизане във фоайето на хотела руската делегация била посрещната от банер, направен от свежи цветя, на който пишело "ITC Maurya приветства президента на Руската федерация".

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Путин е в Ню Делхи до утре, 13 септември, за 18-ата среща на върха на БРИКС, на която присъстват лидери от Бразилия, Китай, Южна Африка, Египет, Индонезия, Иран, ОАЕ.

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Индия Владимир Путин БРИКС индия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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