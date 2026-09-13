Кой има имен ден днес, 13 септември 2026 г. Честито!

На 13 септември 2026 г. имен ден празнуват хората с името Корнелий, Корнелия и производните им. На този ден църквата почита Св. свещеномъченик Корнилий Стотник - стотник от полка, наречен "Италийски". Той е бил пръв из езичниците християнин, кръстен от апостол Петър в Кесария Палестинска през 41 година и от него по-късно ръкоположен в епископски чин. Проповядвал, правил чудеса, бил в тъмница и окови. Завършил мъченически край гр. Троада.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.