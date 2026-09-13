Пътнически кораб с 243 души на борда изчезна в Тихия океан

Индонезийски пътнически кораб с 243 души на борда е в неизвестност, след като рано тази сутрин връзката с него е била прекъсната при лоши метеорологични условия в Яванско море (междуостровно море в Тихия океан, бел. ред.). Това съобщи индонезийската агенция за издирване и спасяване, цитирана от Ройтерс и БТА. Корабът „Вирго Транспорт 8“ е отплавал в събота от Сурабая, в провинция Източна Ява, към Банджармасин, в провинция Южен Калимантан. „Към момента на изготвянето на това изявление не може да се установи връзка с кораба и местонахождението му е неизвестно“, посочи агенцията. Още: Два кораба от хуманитарна мисия за Куба са в неизвестност

Започнала е издирвателна операция, като спасителен екип е изпратен към последното известно местоположение на плавателния съд. Индонезия, която се състои от около 17 000 острова, разчита в голяма степен на фериботния транспорт като по-достъпна алтернатива на въздушните пътувания. Стандартите за безопасност обаче невинаги се спазват стриктно, което допринася за сравнително големия брой морски инциденти, отбелязва Ройтерс. Още: Ферибот с 50 души на борда е в неизвестност от 7 дни