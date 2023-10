Паника и ужас: ВИДЕО от фаталния фестивал в Израел, атакуван от "Хамас"

Израелската агенция за търсене и спасяване "Зака" потвърди в неделя смъртните случаи пред държавната телевизия "Кан", а днес се появи и видео от мястото на обстрела, което показва паниката на хората.

Присъстващите на фестивала "Nova rave" в Кибуц Реим, близо до границата с Газа, са били застреляни при сутрешна атака от бойци на "Хамас".

На кадрите се вижда как въоръжени лица откриват огън, а присъстващите мирни граждани започват да бягат. Смята се, че няколко души са били взети за заложници и прехвърлени през границата към Газа, която е контролирана от "Хамас".

The first footage of the terrorist attack on the participants of a music festival in #Israel appeared online. pic.twitter.com/toOH3h45Cz