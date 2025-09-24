Войната в Украйна:

Пекин хич и не крие как увеличава подкрепата за Путин относно Украйна: Китайски кораб в Крим е пример

24 септември 2025
Китайски контейнеровоз е направил цели три посещения в окупирания от руснаците от 2014 година насам град Севастопол. Севастопол е най-известният град на Кримския полуостров, който беше анексиран от руската армия преди вече 11 години. Това е първият път, когато чуждестранен кораб е правил многократни посещения в анексирано от руснаците украинско пристанище - и има сателитни снимки.

Кой е корабът? Financial Times посочва на база сателитни данни, че това е Heng Yang 9. Корабът плава под панамски флаг и е собственост на китайската компания Guangxi Changhai Shipping. Последното му посещение е регистрирано през септември, 2025 година - сателитни снимки го показват, отделно има данни от транспондер и снимки на очевидци. Украинските власти твърдят, че корабът е посетил Севастопол и през юни и август.

Официален Пекин вече каза, че на китайските компании било препоръчано от китайските власти "да се въздържат" от осъществяване на връзки с окупираните от Русия украински земи. Всеки случай на контакт обаче щял да бъде разглеждан отделно от китайските власти.

