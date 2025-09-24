Войната в Украйна:

24 септември 2025, 10:39 часа 367 прочитания 0 коментара
Турска компания с български собственици поддържа GPS-системите на жандармерията в Турция

Анкара, технологичният парк „Билкент“. Във фоайето на една от фирмите ни посреща надписът „Великите компании са създадени от велики хора с велики ценности. Ние ценим живота.“ На стената с надписа ще разпознаем Пижо и Пенда. И макар на пръв поглед мартеницата, окачена точно в този град, да поставя въпроси, отговорът логично води към България, защото от 2020 г. съсобственици на турската фирма „Мобилиз“ са Христо Даскалов и Николай Кичев – собственици на GPS България и управляващи съдружници от групата „Сиела“, а мартеницата – подарък от посланика на България в Турция Ангел Чолаков, разказва БТА.

Турските инвестиции в България възлизат на 2,7 милиарда евро, сочат данните на Министерството на икономиката на Турция. Информацията за българските инвестиции в Турция обаче все още е твърде оскъдна и се простира основно до това, че всяка година 3 милиона българи посещават Турция за туризъм или здравни услуги. Затова придобиването на турска компания от българи само по себе си е събитие. Днес фирмата „Мобилиз“ поддържа GPS-системите на близо 500 хиляди коли в Турция, разработва изкуствен интелект, а заради необходимостта от кадри в началото на този месец Христо Даскалов и Николай Кичев са поставили и началото на още един нов проект – за обучение по програмиране и дигитални умения, разкривайки филиал на „СофтУни“ в Турция.

НАЧАЛОТО В ТУРЦИЯ

След развитието на успешен бизнес с GPS-системи в България Христо Даскалов и Николай Кичев започват да обмислят как да разширят дейността на компанията, управлявана от тях. Стъпките по придобиването на една от водещите турски фирми в сектора са предприети след постъпването на информация от инвестиционни банкери в Лондон, че „Мобилиз“ е обявена за продажба заради правила, по които работи тогавашният собственик – инвестиционен фонд, който е приел като правило излизането от дадена инвестиция до 7 години след извършването ѝ.

„Знанието ни за Турция беше нула към онова време. В началото казахме, че не можем да отговорим на очакванията за цената и няма да дадем оферта, за да не обидим продавача. Само че във времето те казаха: не, не, чакайте! Да започнем да говорим – дайте вашия бизнес план, ние да дадем нашия! За едни динамични 3-4 месеца техните очаквания и нашите възможности започнаха да се сближават. Междувременно ние трябваше да осигурим финансиране. На финала нещата се случиха и през март 2020 г. ние сключихме с фонда договора по сделката за прехвърлянето на акциите“, разказва Христо Даскалов.

Сделката е осъществена точно когато се въвежда извънредно положение заради КОВИД-пандемията. Заради това през първите 6-7 месеца новите собственици от България общуват със служителите в офисите в Анкара и Истанбул само чрез видеоконферентни връзки.

„Това можеше да приключи много лошо, защото човек не знае къде отива, но постепенно започнахме да пътуваме и да се опознаваме. Не беше лесно – българската компания е по-малка от турската, т.е. по-малък играч купи по-голям. Освен това хората имат и други очаквания, има културни различия. Започнахме да действаме стъпка по стъпка, като моят партньор Николай Кичев дори отиде да живее в Истанбул за повече от година. Премести се със семейството си, за да може да бъде всеки ден там, което до голяма степен позволи да се опознаем с тези хора. Аз също пътувам всеки месец. Така успяхме да започнем да работим малко по-интензивно – по начина, по който ние си представяме“, обясни Христо Даскалов.

На българските собственици се налага да преодоляват трудности – от начина на управление, наложен от предишните собственици, през културните различия и несигурността на служителите заради икономическата нестабилност.

„Ние сме вдигали заплатите 4 пъти само за 18 месеца. Никога не е достатъчно заради инфлацията. Това е инвестиция и дори трябваше да обясним на хората, че собственикът не взима пари от тази инвестиция, а дава. В трудно време ние инвестирахме допълнителни пари в турския бизнес, което невинаги е лесно, но винаги си струва“, подчерта Христо Даскалов.

НОВИТЕ ПРАВИЛА ВОДЯТ ДО НОВИ УСПЕХИ

С решаването на проблемите и създаването на нови правила „Мобилиз“ достига нивото на един от най-големите си конкуренти в Турция, с който се съревновава за първенството в сектора. Сега годишният растеж на компанията е между 15 и 35 на сто.

„Когато я придобихме, работеха 80, а сега работят 130 човека. По-голямата част от тях са в Анкара, а другата – в Истанбул. От 230 кв.м офис вече имаме 650 кв.м и продължаваме да растем. В Анкара се намираме в технопарка „Билкент“. Технопарковете в Турция дават предимства на служителите – има данъчни преференции. Наред с това хората работят в технологична среда, което им харесва“, обясни Христо Даскалов.

РАБОТА С КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ В ТУРЦИЯ

Един от големите успехи е работата с ключови играчи в областта на сигурността и отбранителната индустрия в Турция.

„Ние сме доставчик на Жандармерията в Турция за определени услуги. Не е лесно, но получихме достъп на базата на нашите умения, работа и нашите служители в Анкара, които са положили усилия в това отношение. Работим и с изкуствен интелект, чрез който даваме оценка на риска в различните зони на града и къде да се изпращат патрули“, подчерта Христо Даскалов.

РАЗРАСТВАНЕ КЪМ НОВИ ДЕЙНОСТИ

Над 40 софтуерни инженери на компанията работят по нови функционалности в Анкара, които трябва да отговорят на търсенето на клиентите и да позволят на компанията да навлезе в нови сектори.

„Вече минаваме и към разработването на софтуер за индустриални решения – можем да следим температурата, влажността, вратите, вътрешните движения по складове. Отделно от това имаме екип, който се занимава с електрификация, зарядни за софтуерни станции“, отбелязва Христо Даскалов.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

След придобиването ѝ от българи „Мобилиз“ печели три пъти отличието за най-добро работно място. То е връчено въз основа проучване на учредителя на наградата (турска компания – бел. ред.), при което служителите трябва да отговорят на 80 въпроса, свързани с работната среда.

„Една от причините бяха целите, които си поставихме след придобиването – лидерството, продължаващото образование, инвестицията в хората. И този модел ни донесе наградата. „Мобилиз“ е една от най-предпочитаните компании за работа“, разказва генералният мениджър на компанията в Турция Йеткин Аксой.

Петте години работа със собствениците от България му дават възможността да оцени предимствата им. Според него европейското влияние в България вече е факт.

„В Турция колкото и да се занимавате с търговия, има една по-голяма емоционалност, произтичаща от хората и семейната структура. Европа поставя малко на по-преден план дисциплината и професионализма. Мисля, че комбинирането на тези неща в обща среда подсили и двете страни. Разбира се, през първата година или две преживяхме преходен период, в който се опознахме, но днес изпълняваме цялата стратегия и визия като единен екип. Това ни доставя голямо удоволствие. Мисля, че най-важното, което научихме, е професионализмът“, заяви генералният мениджър на „Мобилиз“.

Христо Даскалов от своя страна допълва, че преди компанията е била ръководена доста по-авторитарно и централизирано, а сега служителите имат свобода и възможност да се изявяват. Наред с това заплатите са увеличени с 30-40 процента и вече достигат нивата на заплащането в сферата на информационните технологии в България. Това се налага и заради битката за кадри, в която участват и държавните институции в Турция.

„За разлика от Турция в България няма държавна институция, която може да ми „открадне“ служител. Не може да си го позволи, докато в Турция има големи военни компании, които са привличали мой служител с два пъти по-висока заплата“, разказва Христо Даскалов.

ХОРИЗОНТ НА РАЗВИТИЕ

Мащабите и икономическия потенциал на Турция определят и хоризонтите за развитие на компанията. По информация на Христо Даскалов през тази година "Мобилиз" очаква 20 млн. долара приходи. Амбицията на собствениците е разрастването да бъде между 40 и 50 процента на ниво оперативна печалба, а на генералния мениджър – след проектите, които осъществява и в съседни на Турция държави, „Мобилиз“ да стане лидер в региона.

