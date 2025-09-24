Twisted Sister идват в България за Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

Потвърдено е! Twisted Sister се завръщат и идват в България - по-големи, по-шумни и по-безкомпромисни от всякога. Бандата, която даде на света "We’re Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock", празнува 50-годишнината си със световно турне през 2026 г. В България те ще свирят на Midalidare Rock In The Wine Valley на 10 юли, откривайки фестивала догодина.

През 1984 г., след почти десетилетие на доминация и поставяне на рекорди по посещаемост в клубовете в района на Ню Йорк (включително и като единствените без договор за запис, които два пъти изчерпват билетите за историческия театър Palladium Theater в Ню Йорк), Twisted Sister достига международна слава. Известни с песните си, превърнали се в химни, скандални костюми и театрални изпълнения, групата се превърна в една от най-разпознаваемите сили на хеви метъла от 80-те години, затвърждавайки мястото си като суперзвезди и икони на rock and roll бунта.

Twisted Sister преживяха клубовете през 70-те години, доминацията на MTV през 80-те, раздели, събирания, изслушвания пред PMRC, но фактите са: "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" са двете най-лицензирани песни в историята на хеви метъла за филми, телевизия и реклама.

Над 35 милиона продадени албума по целия свят. 31 сертификата за сребърни, златни, платинени и мултиплатинени албуми в 8 държави. Промениха изцяло видеоклиповете, които направиха MTV задължителна за гледане, когато все още беше музикална телевизия.

50 години Twisted Sister

Основателят, китарист и мениджър Jay Jay French не можа да скрие вълнението си от постиганатото: "На 2 февруари 1976 г. в едно малко барче, наречено The Turtleneck Inn в Hunter Mountain, NY, Dee Snider, Eddie Ojeda и аз се нарекохме Twisted Sister и стоим рамо до рамо вече почти пет десетилетия, преживявайки множество промени в състава и хиляди изяви. Гордеем се, че празнуваме постижение, което някога изглеждаше немислимо: 50-годишен юбилей!! Създадохме музикално и изпълнителско наследство, което вдъхновява и ще продължава да вдъхновява милиони фенове по целия свят. Twisted Forever, Forever Twisted!"

Китаристът Eddie Ojeda добавя: "Петдесет години по-късно Twisted Sister все още е саундтракът на всеки бунтовник с кауза!", а фронтменът Dee Snider завършва: "Ако имаш късмета да си в група, която хората все още искат да виждат след петдесет години (!), как може да не отговориш на призива? През 2026 г. Twisted Fucking Sister ще излезе на сцените по целия свят, защото НИЕ ВСЕ ОЩЕ ИСКАМЕ РОК (WE STILL WANNA ROCK!!)."

"Въодушевени сме да посрещнем такава легендарна банда за едно последно шоу в България и заедно да отпразнуваме 50-годишнината им", заявиха организаторите от Midalidare Rock In The Wine Valley.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на официалния сайт на фестивала.

