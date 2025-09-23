От стари мини в слънчеви централи: Турция поставя фотоволтаици

Излезли от употреба мини, собственост на Асоциацията на въглищните предприятия в Турция (TKİ), ще бъдат превърнати във фотоволтаични централи и ще бъдат озеленени. Това съобщиха от Министерството на енергетиката и природните ресурси, цитирани от в. „Йени шафак“ и БТА.

Според официално съобщение на министерството нововъведението е част от „важен проект за трансформация на минни обекти в съответствие с устойчивите екологични и енергийни политики“.

Още: Съхраняването на слънчева енергия в батерии набира скорост

„Когато минните обекти, управлявани от TKİ, приключат своя експлоатационен живот, те ще се връщат в икономиката под формата на фотоволтаични централи“, се посочва още в съобщението.

От Министерството посочват, че проектът е приложен пилотно в две излезли от употреба мини в окръзите Чанаккале и Маниса,

Още: За първи път в България произведената слънчева енергия е повече от потреблението

като двете новоизградени фотоволтаични централи имат обща инсталирана мощност от 10 мегавата и ще произвеждат 18 милиона киловатчаса електроенергия годишно.

Още: Скокът на слънчевата енергия в Европа удря цените на тока