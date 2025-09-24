"Трябва да сме дейни": Борисов обвърза ръста на доходите и отбранителната индустрия (ВИДЕО)

Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комлекс да се развива и да дава добавена стойност, за да може да се увеличават и доходите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещение във високотехнологична фирми в сферата на военното производство "Самел - 90" АД. Борисов беше там с военния министър Атанас Запрянов и кмета на Самоков Ангел Джоргов. По думите му трябва да се инвестира в места, в която продукцията се връща с печалба. Стана ясно, че в завод "Самел" стоката се продава в над 30 държави по света, като от завода искат да помогнат на отбранителната индустрия на България.

Задачата на правителството

"Задачата на правителството трябва да бъде България да се възползва максимално от механизмите, които Европейската комисия предоставя, като същевременно кооперираме дейностите на европейските фирми и когато идват инвестирори да развиваме съвместно производство. Имаме приятели в Европа, имаме механизми, затова трябва да станем дейни. Убеден съм, че в рамките на месец процесът в тази посока ще се задвижи", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ разказа, че шефът на "Райнметал" му е казал, че правят същото, което се е правило и във Варшавския договор.

"Затова правят заводи в България, Румъния, Унгария и кооперират дейностите. Искам като идват подобни инвеститори не само да отидем, да им кажем: елате да видите, да развием съвместно производство", каза още Борисов. ОЩЕ: Риск за сделката с "Райнметал" и ще се излеят ли милиарди: Бивш министър на отбраната коментира