Под носа на Тръмп: Виетнам купува тайно изтребители от Путин

Виетнам и Русия са подновили военните и политическите си отношения, показва разследване на The New York Times. То разкрива поредица от покупки на руски оръжия и тайни системи за плащане по оста Ханой-Москва. Всичко това се случва на фона на подписаното от американския президент Доналд Тръмп рамково споразумение за търговска сделка с Виетнам. Материалът на авторитетната медия, базиран на документи от руски доставчик на отбранителна техника и интервюта с официални лица от Виетнам, САЩ и други страни, показва обаче как Ханой всъщност се отдалечава от Вашингтон.

Виетнам тайно купува оръжие от Русия: изтребители и системи за тях

През лятото във военните среди във Виетнам започнали да се появяват слухове, че страната подписва нови сделки с Русия, свързани с въздушната и морската отбрана, вероятно в нарушение на международните санкции. Източник на NYT е предоставил на медията част от електронна таблица, показваща, че Ханой купува система за електронна война за усъвършенствания изтребител Су-35. Висш виетнамски военен офицер потвърждава, че страната обмисля различни видове самолети заради нуждата от спешна подмяна.

Още: Росен Желязков: Виетнам е важен партньор на България в Югоизточна Азия

Служител на Конгреса потвърждава, че по-рано тази година законодателният орган е бил информиран за класифицирана оценка на военните придобивания и модернизации на военноморските и въздушните сили на Виетнам. Това се счита от САЩ за знак за тревога след предложения за продажба на американско военно оборудване, които така и не се осъществиха.

Снимка: Getty Images

Впоследствие проукраинска хакерска група публикува около 1000 документа от руския държавен износител на военно оборудване "Ростех". Там има препратки към "клиент 704", а именно Виетнам. Пълната таблица, намерена във файловете, потвърждава поръчки от Иран, Алжир и поръчка на Виетнам за 9 електронни системи за Су-35. Тези системи и наземните им версии, от които Ханой закупи няколко комплекта и компоненти за близо 190 милиона долара, могат да заглушават и пренасочват ракети.

Виетнам не е обявил публично тези покупки, нито е разкривал поръчки за руски самолети. Военни анализатори, които са прегледали записите, обаче казват, че това вероятно е най-голямата поръчка на страната в областта на отбраната от няколко години.

Един от няколко виетнамски служители потвърждава, че се извършват големи покупки от Русия. По думите на неназованото официално лице - има сделка на стойност 8 милиарда долара, която включва 40 нови изтребителя.

Още: Ядрената ни подводница е до бреговете на Русия: Тръмп заплаши Путин след теста на "Буревестник"

Скрити плащания

За да се скрият плащанията, са били използвани посредници. Сред хакнатите документи на "Ростех" има жалби от служители за забавяне в получаването на плащания. Причината - прехвърляне през други компании, за да се избегнат международните санкции срещу Русия.

През 2023 г. документ от Министерството на финансите на Виетнам излага план за пренасочване на плащанията през руско-виетнамско съвместно предприятие за нефт и газ. Документите на "Ростех" сочат към допълнителни военнотехнически съвместни предприятия. В един от записите се отбелязва, че компания в Ханой е била добавена към списъка със санкции на САЩ, което е потвърдено от базата данни на Министерството на финансите във Вашингтон. Офисите на тази компания са под солидна охрана, става ясно от разследването на The New York Times.

Още: Азиатска страна прави заявка да е следващият "икономически тигър"

Тръмп отблъсква Ханой

Снимка: iStock

Отношенията между САЩ и Виетнам достигнаха нов връх през 2023 г., по време на мандата на Джо Байдън. Те прераснаха във всеобхватно стратегическо партньорство, а президентът на Щатите направи визита в азиатската страна. Само че Тръмп обърна тенденцията с поредица от политики, които виетнамските власти смятат за разочароващи - намаляване на чуждестранната помощ и предложение за 46-процентни мита за Виетнам. Впоследствие тарифите бяха намалени на 20%, но Ханой продължи да се оплаква, че американските преговарящи обещават едно, а правят друго.

Още: Тръмп с ново търговско споразумение: САЩ получават пълен достъп до пазара на Виетнам

В частен план властите в Ханой не обвиняват Тръмп за покупките си на руско военно оборудване, но казват, че страната трябва да продължи напред по свой собствен път, защото отношенията между Китай и САЩ се влошават. Засега, както и в миналото, Виетнам вярва на Москва много повече, отколкото на Вашингтон.

"САЩ трябва да приемат, че преходът на Виетнам към по-диверсифицирани източници на доставки в областта на отбраната е дългосрочен процес. Това не може да стане за една нощ. Вместо да оказват натиск върху Виетнам да спре да купува оръжие от Русия, САЩ трябва да засилят сътрудничеството в невоенните сектори", казва пред американското издание неназован виетнамски военен представител.

Още: Песков: Не се тревожим от разваляне на отношенията със САЩ, тях и без това ги няма никакви