Подписвате, после не изпълнявате: Назрява скандал между Иран и САЩ за ядрените инспектори

Ръководителят на световната агенция за ядрено наблюдение МААЕ - Рафаел Гроси - заяви, че тя ще проведе инспекции в Иран в рамките на предварителното мирно споразумение между страната и САЩ. „Инспекциите наистина ще се състоят“, заяви пред журналисти в Япония генералният директор на Международната агенция за атомна енергия. „Много скоро ще започнем да работим по подробностите – дати, процедури, места".

В споразумението, подписано миналата седмица, изрично се посочва, че разреждането на високообогатения уран на Иран ще се извършва под надзора на МААЕ, добави той.

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The UN nuclear watchdog will carry out inspections in Iran soon following an interim peace accord between the United States and Iran, but modalities have yet to be finalized, the agency's chief Rafael Grossi said on Wednesday.

A 14-point memorandum of understanding signed by the… pic.twitter.com/6Us239uYaf — Iran International English (@IranIntl_En) June 24, 2026

Иран отрича

Въпреки това заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади отхвърли тези коментари. Той написа в X, че въпросът за достъпа до повредените ядрени съоръжения на Иран и до ядрените му материали ще бъде разгледан единствено в рамките на окончателно споразумение със САЩ и след като бъдат предприети практически стъпки за отмяна на всички санкции. „Медийният шум не може да се използва за налагане на факти на място“, добави иранският представител.

За окончателна сделка Вашингтон и Техеран си дадоха допълнителен срок от 60 дни.

„Не сме имали среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия, нито имаме планове за инспекция от страна на агенцията на иранските ядрени съоръжения, които бяха повредени в резултат на военната атака от страна на Съединените щати и ционисткия режим“, заяви във вторник говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаеи. „По същество, изобщо няма процедура в това отношение".

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Тръмп подкрепя Гроси

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също се включи с коментар по темата. Той заяви, че американски инспектори ще се присъединят към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), когато надзорният орган на ООН посети ядрените обекти в Иран. „Те са се съгласили с това, съгласили са се с инспекторите“, заяви републиканецът пред Fox News на 24 юни, имайки предвид Техеран.

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Тръмп обвини Иран, че се отказва от поетите ангажименти, след като ги е приел. „Те сключват споразумение, оформят го писмено, а след това излизат и казват, че не е вярно“, заяви той.

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Президентът на Щатите добави, че няма спешност да се изпращат инспектори, което подсказва, че Вашингтон разглежда достъпа до ядрените обекти като част от продължаващите преговори, а не като незабавна стъпка.

„Тук има война на думи. Едни казват „да“, други казват „не““, заяви в сряда генералният директор на МААЕ. „Мога да разбера политическите изявления. Те са част от реалността. Но основното е..., че има меморандум за разбирателство, подписан от двамата президенти. В него изрично се посочва, с удебелен шрифт, че ядрените дейности, които ще се извършват във връзка с ядрен материал и съоръжения, ще бъдат контролирани от МААЕ. Това ще се случи", категоричен е Гроси.

Той заяви, че инспекциите ще се проведат в сътрудничество с иранското правителство. „Дали това ще се случи след два дни, след една седмица или след 10 дни, е важно, но не е от съществено значение", каза директорът на МААЕ, цитиран от BBC.

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За какво се разбраха САЩ и Иран относно ядрената програма?

В меморандума между Иран и САЩ се посочва, че двете страни „са се споразумели да решат въпроса с разпореждането с натрупаните запаси от обогатен материал съгласно механизъм, който ще бъде взаимно договорен..., като минималната методика ще бъде разреждане на място под надзора на МААЕ“.

МААЕ посочи в неотдавнашен доклад, че на инспекторите ѝ е било позволено да посетят иранската атомна електроцентрала в Бушер по-рано този месец, но все още не им е бил предоставен достъп до чувствителните ядрени съоръжения, които бяха бомбардирани през юни миналата година - във Фордо, Натанз и Исфахан.

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Организацията посочи, че това означава, че не може да предостави никаква информация за настоящия размер, състав или местонахождение на запасите от обогатен уран на Иран, нито дали страната е преустановила всички дейности по обогатяване. Смята се, че голяма част от запасите се намират в подземни тунели в обекта в Исфахан.

Обогатеният уран може да се използва както за производството на гориво за реактори, така и за ядрени оръжия. САЩ и Израел смятат, че Техеран прави второто, а Иран винаги е отричал и е изтъквал, че ядрената му програма е с граждански цели.

Преди началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари МААЕ съобщи, че Иран разполага с 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е близо до нивото, необходимо за производството на ядрени оръжия. Теоретично, ако бъде обогатено до 90%, това количество би било достатъчно за производството на до 10 бомби.

Съгласно споразумението от 2015 г. със САЩ и пет други световни сили, Иран се съгласи да ограничи ядрените си дейности и да позволи непрекъснат и строг мониторинг от инспекторите на МААЕ в замяна на облекчаване на тежките икономически санкции. Доналд Тръмп обаче оттегли САЩ от споразумението по време на първия си мандат през 2018 г., като заяви, че то не прави достатъчно, за да спре пътя на Иран към ядрена бомба, и възстанови американските санкции. Иран отвърна, като все по-често нарушаваше ограниченията по споразумението, особено тези, свързани с обогатяването на уран.

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