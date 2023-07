Пожар гори в близост до жп гарата в Донецк (ВИДЕО)

Медията описва стълб от дим близо до жп гарата в окупирания Донецк и споделя кадри. ОЩЕ: Мащабен пожар се разгоря в завод за нефт в Нижни Новгород (ВИДЕА)

A column of smoke near the railway station in occupied #Donetsk. pic.twitter.com/XBAzoeOCgD