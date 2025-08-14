Модерно робство: Севернокорейци работят по 18 часа в Русия при нечовешки условия, парите са за Ким Чен Ун

Хиляди севернокорейци са били изпратени да работят в робски условия в Русия, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, разказва BBC. Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ в войната, като използва не само севернокорейски ракети и артилерийски снаряди, но и хиляди войници. Сега, когато много от руските мъже са убити, сражават се или са избягали от страната, Москва все повече разчита на севернокорейски работници. Информацията на британската телевизия се основава на данни, получени от южнокорейски служители в разузнаването.

Интервюирани са и шестима севернокорейски работници, които са избягали от Русия от началото на войната. Те са били подложени на ужасяващи условия на труд. Телевизията сменя имената им в репортажа си заради рискове за сигурността.

Още: Южна Корея напразно си мечтае за подобряване на отношенията: Сестрата на Ким Чен Ун

Работа по 18 часа на ден, два дни почивка за... година

Един от работниците, Джин, разказва, че когато е кацнал в Далечния изток на Русия, е бил придружен от летището до строителната площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му е заповядал да не говори с никого и да не гледа нищо.

"Външният свят е наш враг", казал му агентът. Мъжът бил пуснат веднага на работа по строеж на високи жилищни блокове, като трябвало да работи повече от 18 часа на ден.

И шестимата работници, с които медията разговаря, описват еднакви изтощителни работни дни – ставали в 6 сутринта и били принуждавани да строят високи жилищни блокове до 2 сутринта на следващия ден, със само два почивни дни в годината.

"Събуждането беше ужасяващо, когато осъзнаваш, че трябва да повториш същия ден отново", казва друг строителен работник - Тае, който успява да избяга от Русия миналата година. Тае си спомня как ръцете му се схващали сутрин. Той не можел да ги мърда, защото били парализирани от работата от предния ден.

Още: Всеки със съюзниците си: Путин с послание към Тръмп и Запада чрез разговор с Ким Чен Ун

"Някои хора напускаха постовете си, за да спят през деня, или заспиваха прави, но надзирателите ги намираха и ги биеха", разказва трети работник - Чан.

Спиш при буболечки, наблюдават те севернокорейски агенти

"Условията са наистина ужасни", казва Кан Донг-уан, професор в южнокорейския университет Донг-А, който е пътувал многократно до Русия, за да интервюира севернокорейски работници. "Работниците са изложени на много опасни ситуации. Нощем светлините се гасят и те работят на тъмно, с малко предпазно оборудване".

Бегълците разказват още, че работниците са затворени на строителните обекти ден и нощ, където са наблюдавани от агенти на държавната служба за сигурност на Северна Корея.

Още: Разузнаването: Нов контингент севернокорейски военни пристига в Русия

Модерните роби спят в мръсни, препълнени контейнери, пълни с буболечки, или на пода на незавършени жилищни блокове, с платнища, простряни над вратите, за да се предпазят от студа.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Един работник, Нам, разказва, че веднъж е паднал от четири метра височина на строителната площадка и си е "разбил" лицето, което го е направило неспособен да работи. Дори тогава неговите надзорници не му позволили да напусне площадката, за да отиде в болница.

Нарушение на санкциите на ООН

През 2019 г. ООН забрани на страните да използват севернокорейски работници, в опит да се прекъсне финансирането на диктатора Ким Чен Ун и да бъде спрян той да произвежда ядрени оръжия, защото голяма част от парите от този труд отиват именно там.

Само че миналата година повече от 10 000 работници са изпратени в Русия, според южнокорейски разузнавателен служител, който говори пред BBC при условие за анонимност. Очаква се още повече да пристигнат тази година. В крайна сметка Пхенян ще изпрати общо повече от 50 000 работници, гласи прогнозата.

Внезапният приток означава, че севернокорейските работници сега са навсякъде в Русия, добавя цитираният източник. Докато повечето работят по големи строителни проекти, други са разпределени в шивашки фабрики и IT центрове, което е в нарушение на санкциите на ООН, забраняващи използването на севернокорейска работна ръка.

Данните на руското правителство показват, че през 2024 г. в страната са влезли над 13 000 севернокорейци, което е 12 пъти повече от предходната година. Почти 8000 от тях са влезли със студентски визи, но според представители на разузнаването на Южна Корея и експерти това е тактика, използвана от Русия, за да заобиколи забраната на ООН.

През юни бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу призна за първи път, че 5000 севернокорейци ще бъдат изпратени да възстановяват Курска област, където през лятото на 2024 г. нахлуха украинските военни. "Много е вероятно" скоро да бъдат изпратени и севернокорейци, които да работят по проекти за възстановяване в окупираните от Русия украински територии, казва южнокорейски източник пред BBC.

Още: Плащане само в долари и в нови банкноти: Ким Чен Ун изненадващо закри мегакурорта си за руснаци (СНИМКИ)

"Русия в момента страда от сериозен недостиг на работна ръка и севернокорейците са идеалното решение. Те са евтини, работливи и не създават проблеми", казва Андрей Ланков - професор в университета Кукмин в Сеул и известен експерт по отношенията между Северна Корея и Русия.

Бягство от бедността в Северна Корея, но всъщност финансиране на Ким Чен Ун

Повечето работници заминават с надеждата да избягат от бедността в родината си и да могат да купят къща за семейството си или да започнат бизнес, когато се върнат. Само най-доверените мъже се подбират след строга проверка и те трябва да оставят семействата си у дома.

Но по-голямата част от доходите им се изпращат директно на севернокорейската държава като "данък лоялност". Остатъкът – обикновено между 100 и 200 долара на месец – се отбелязва в счетоводната книга. Работниците получават тези пари едва когато се върнат у дома. Според експерти това е нова тактика, за да се предотврати бягството им.

Снимка: принтскрийн, Telegram

Още: Ким Чен Ун ще прати повече войници на Путин, отколкото се предполагаше: Оценка на украинското разузнаване

Когато мъжете осъзнаят реалността на тежкия труд и липсата на заплащане, това може да бъде съкрушително. Работникът Тае казва, че не е приел никак добре новината, че други строителни работници от Централна Азия получават пет пъти по-високо заплащане от него за една трета от работата. "Чувствах се като в трудов лагер, затвор без решетки“, добавя той.

През последните години малък брой работници успели да организират бягството си, използвайки забранени смартфони, закупени с пари, спестени от малката дневна надбавка, която получавали за цигари и алкохол. В опит да предотвратят тези бягства, севернокорейските власти сега ограничават и без това ограничената свобода на работниците.

Според проф. Кан от университета Донг-А един от начините, по които режимът на Ким Чен Ун се е опитал да контролира работниците през последната година, е чрез по-чести идеологически обучения и сесии за самокритика, в които те са принудени да декларират лоялността си към Ким и да отчитат своите провали.

Редките възможности да напускат строителните обекти също са били ограничени. "Работниците излизаха на групи веднъж месечно, но напоследък тези излизания са намалели почти до нула", добавя проф. Кан.

Още: Тесни връзки: Председателят на Държавната дума отива на посещение в Северна Корея

Ким Сунг-чул, активист от Сеул, който помага за спасяването на севернокорейски работници от Русия, казва, че тези излизания са били подложени на по-строг контрол. "Преди им беше позволено да излизат по двойки, но от 2023 г. трябва да пътуват в групи от по пет души и са подложени на по-интензивен контрол", уточнява той.

В тази обстановка все по-малко работници успяват да избягат. Южнокорейското правителство съобщава пред BBC, че броят на севернокорейците, които успяват да избягат от Русия всяка година и пристигат в Сеул, е намалял наполовина от 2022 г. – от около 20 на година до едва 10.

Ланков, експерт по отношенията между Северна Корея и Русия, посочва, че репресиите вероятно са в подготовка за пристигането на много повече работници. "Тези работници ще бъдат трайното наследство от приятелството между Ким и Путин по време на войната", казва той, като изтъква, че работниците ще продължат да пристигат дълго след края на войната в Украйна.