Хип-хоп дуото Dead Prez за първи път в България през ноември

На 23 ноември в клуб "Mixtape5" ще се състои първото шоу на хип-хоп дуото Dead Prez в България. Събитието е част от "25th Anniversary Tour", а билети вече се продават онлайн на Bilet.bg. Турнето на Dead Prez започва през месец ноември и приключва през декември, като първа спирка е Барселона, а финалът ще бъде сложен на 1 декември в Дъблин. София е в "златната среда".

25 години от революционния дебютен албум "Let's Get Free" Dead Prez се завръщат на сцената. Чиста енергия, истинско послание и класически парчета като "Hip-Hop", "Police State" и "Mind Sex" - на живо, на висок глас и без компромиси от stic.man & M-1. Истинско говорене, войнствени вибрации и BOOM BAP в най-суровата му форма - това ни очаква на 23 ноември.

Още за Dead Prez

Dead Prez е американски хип-хоп дует, чиито послания винаги са се отличавали с ясна политическа насоченост. Дуото се формира през 1996 г. в състав M-1 и stic.man. Известни със специфичния си стил и революционните си текстове, те се фокусират върху социалната справедливост и панафриканизма. Те критикуват корпоративния контрол, особено в хип-хоп индустрията.

Дуото се запознава, докато учи в университета "Florida A&M", където M-1 и stic.man се сближават заради общите политически убеждения и любовта им към музиката. Дебютният албум на Dead Prez "Let's Get Free" е издаден през 2000 г., последван от "Revolutionary But Gangsta" през 2004 г. и "Information Age" през 2012 г. Издали са и няколко микстейпа и са си сътрудничили с други изпълнители.