Напълни цялата ученическа раница на изгодна цена в Kaufland

Средата на август, слънцето все още щедро топли, а мисълта за училище изглежда далечна. Въпреки това, Kaufland вече е подготвил ранно вдъхновение за всички малки и големи ученици – от тези, които тепърва ще прекрачат прага на класната стая, до онези, за които тя отдавна е позната. От 11 до 17 август клиентите ще открият предложения, които правят подготовката по-лесна и изгодна: удобна ученическа раница за 45,99 лв., комплект цветни химикалки в 12 различни цвята, обикновени химикалки (8 броя) и сухо лепило (2 броя) на цена от 1,99 лв. Всички предложения са част от новата седмична брошура на ритейлъра и могат дабъдат открити онлайн тук.

Училището е една от най-важните стъпки в живота, а подготовката за него е вълнуващо пътешествие. За часовете по математика – точни линии и верни сметки учениците могат да постигат с комплект моливи (6 броя) и чертожни инструменти на цена от 1,49 лв. В часовете по рисуване въображението оживява с комплект мини маркери или мини химикалки (по 5 броя) за 2,99 лв. Изтриваеми гел химикалки (8 броя) или удобен клипборд струват 4,99 лв. За да бъде всяко домашно подредено, запомнящо се и лесно за преговор, лепящите се индекси за 1,49 лв. са верен помощник.

Kaufland е помислил и за по-големите ученици, които вече носят повече учебници, тетрадки и задачи. За да бъде организацията безупречна, в офертите влизат класьор с 2 ринга формат А4 за 3,99 лв., тетрадка А5 за 1,99 лв. и тетрадка А4 за 3,99 лв. Всичко това може да бъде подредено и съхранено удобно в папка с ластик или несесер за 1,79 лв., а за допълнителен ред и бърз достъп – папка А4 с копче за 2,49 лв.

Обядът на учениците може да бъде не само вкусен, но и забавен с цветните и функционални пособия за хранене, които тази седмица Kaufland предлага, превръщайки всяка почивка в училище в още по-приятно преживяване. За момчетата особено внимание заслужават комплектите с любимите герои от Pokémon – практични чинии и чаши, които носят настроение. Сред предложенията са кутия за обяд за 6,99 лв., комплект за закуска за 11,99 лв. и бутилка за пиене за 5,49 лв., идеална за вода, сок или домашен чай. А за да остане храната свежа и апетитна до последния урок, родителите могат да изберат комплект хладилна чанта с кутии за 25,99 лв. – удобен помощник за всяко училищно приключение.

Ритейлърът се е погрижил и за най-малките, като тази седмица предлага забавни и полезни принадлежности с любими анимационни герои – творчески комплект за рисуване и оцветяване и „PAW Patrol“ и „Frozen“ за 12,99 лв. В офертите влизат комплект за рисуване с куфарче от Primo за 29,99 лв., блок за рисуване А4 на Talentus за 3,99 лв. и комплект шаблони за рисуване от Talentus за 4,49 лв., които помагат на малките творци да творят цветните си идеи върху белия лист. А дрехите остават в безопасност по време на творческия процес с престилката за рисуване от Primo за 7,79 лв.

За да преоткрият магията на изобразителното изкуство и да я съчетаят с любимите си героини, момичетата тази седмица могат да се вдъхновят с предложенията на „Frozen“. Сред тях е творческият комплект от 100 части за 22,99 лв., който превръща всяка рисунка в зимна приказка, както и комплектът за писане с тематична чанта за 13,99 лв. – стилно и практично допълнение за училище или за творчески занимания у дома.

Всички седмични намаления могат да бъдат открити онлайн в брошурата тук.