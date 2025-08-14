Търговският дефицит на Индия достигна осеммесечен връх

Търговският дефицит на Индия се е увеличил рязко през юли, достигайки най-високото си ниво от ноември миналата година, тласкан от значителен ръст на вноса, въпреки нарасналия износ на стоки преди въвеждането на нови мита от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на официални данни, публикувани днес.

Разликата между износа и вноса е възлязла на 27,35 млрд. долара, надминавайки прогнозите на икономисти, анкетирани от Ройтерс, за дефицит от 20,35 млрд. долара. През юни търговският дефицит беше 18,78 млрд. долара.

В периода април–юли доставките за САЩ са нараснали до 33,53 млрд. долара спрямо 27,57 млрд. долара година по-рано. През миналата седмица Тръмп наложи допълнителни 25-процентни мита върху индийски стоки заради продължаващото закупуване на руски петрол от Делхи. Така общите налози върху индийския износ за САЩ достигнаха 50 на сто – едни от най-високите сред всички търговски партньори на Вашингтон.

Общият износ на стоки от Индия през юли е бил 37,24 млрд. долара спрямо 35,14 млрд. долара през юни, докато вносът се е увеличил до 64,59 млрд. долара от 53,92 млрд. долара месец по-рано.

Изказванията на американския президент, който нарече Индия "крал на митата", а икономиката ѝ – "мъртва", предизвикаха безпокойство сред политиците в Делхи и породиха опасения относно производствените амбиции на страната. Анализатори на Блумбърг изчисляват, че 50-процентните мита могат да намалят износа за САЩ – най-големия експортен пазар на Индия – с 60 процента и да свият с около 1 процент брутния вътрешен продукт.

