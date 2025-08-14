Южна Корея напразно си мечтае за подобряване на отношенията: Сестрата на Ким Чен Ун

Не планираме никакво подобряване на отношенията със Сеул. Южна Корея си остава "най-враждебната ни държава" и мечтите й за оправяне на отношенията са "безсмислена мечта". Това заяви сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, Ким Йо Чен.

"Дали Южна Корея ще премахне високоговорителите си, ще отложи военните учения или ще ги намали, не ни интересува и нямаме никакъв интерес от това", каза тя пред севернокорейски медии, цитирана от Bloomberg.

"Многократно сме заявявали, че нямаме намерение да подобряваме отношенията си с Република Корея, лоялен слуга и съюзник на Съединените щати, и тази окончателна позиция и гледна точка ще залегнат и в нашата Конституция", каза тя.

Тя отрече съобщенията, че Северна Корея е премахнала свои високоговорители по границата с Южна Корея в отговор на мирните предложения на Сеул. По-рано Южна Корея заяви, че е премахнала високоговорители по границата, които са излъчвали критики към режима на Ким Чен Ун, а Северна Корея била започнала да премахва някои от своите в отговор.

"Никога не сме демонтирали високоговорителите, инсталирани в граничната зона, и нямаме намерение да ги демонтираме", каза Ким Йо Чен.

