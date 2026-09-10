Поне 25 жертви в Китай, след като на товарен кораб пламна голям пожар (ВИДЕО)

Чуждестранен товарен кораб се е възпламенил в четвъртък сутринта, 10 септември, докато е акостирал за ремонт в източния китайски град Циндао, което е довело до многобройни жертви - поне 25 на брой, съобщи държавната телевизия CCTV. Пожарът е избухнал около 11:15 ч. в държавната корабостроителница „Циндао Бейхай“, гласи репортажът. Плавателният съд е бил там за ремонт. Президентът Си Дзинпин е дал заповед за засилване на спасителните операции. Си призова също така за бързо разследване на причините за пожара и за осигуряване на незабавни последващи мерки и подкрепа за жертвите.

Мерките

Всички региони и съответните ведомства трябва „да извлекат дълбоки поуки от пожара“, да засилят превантивните мерки и „решително да ограничат големите инциденти, за да защитят човешкия живот и имуществото“, се цитират думите му.

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Премиерът Ли Цян е наредил на аварийните екипи да „се съсредоточат върху спасяването на заклещените хора и оказването на помощ на ранените“, като същевременно „предотвратяват вторични бедствия“, се посочва в материала.

At least 20 people killed in a fire aboard a cargo ship in China’s Qingdao



The vessel was undergoing repairs at the port. Rescue operations are still underway. pic.twitter.com/2akHwh55hM — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2026

Той е дал указания на Държавния съвет да използва инцидента като предупреждение за по-нататъшно затягане на отговорностите за безопасност на производството във всички населени места и сектори, както и за засилване на инспекциите за рискови опасности.

Министерството за управление на извънредни ситуации е изпратило работна група на мястото на инцидента, за да координира спасителните и разследващите действия, докато провинциалните власти в Шандун са мобилизирали ресурси за ръководене на операциите на място, съобщи CCTV.

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