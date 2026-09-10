Джон Малкович се разсърди на Израел и отмени участие: Приписаха му думи за "солидарност с израелската публика"

Джон Малкович отмени планирано участие в Израел, след като организаторите на събитието разпространиха цитат от името на актьора, който, според Малкович, той не е изричал, пише Асошиейтед прес. Продуцентът на шоуто определи случилото се като "човешка грешка". През последните години Израел е изправен пред нарастваща културна изолация заради войната в Газа, насилието от страна на заселниците и военната окупация на Западния бряг, пише АП. Редица международни артисти отказаха да изнасят представления в Израел, а Израелският фестивал – ежегодно културно събитие – тази година се състоя без нито един международен участник.

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"Не съм изричал тези фрази"

Фотограф: Стефан Здравески

Малкович трябваше да изнесе през април в Тел Авив комедийното турне "Музикалният критик", в което се съчетават класическа музика и критика към световноизвестни композитори. В скорошно прессъобщение Малкович е цитиран да казва: "Радвам се да се върна в Израел и с нетърпение очаквам да се срещна отново с топлосърдечната израелска публика, към която изпитвам силна близост и солидарност." Цитатът се появи в някои израелски и американски медии.

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Малкович каза пред "The Hollywood Reporter" че "никога не е правил цитираните изявления, нито е бил консултиран, преди те да бъдат отпечатани". "Не съм изричал тези фрази и те със сигурност не са одобрени от мен, нито отразяват моите чувства", каза той. "По тази причина реших, че не мога да участвам в представлението в Тел Авив", добява Малкович, цитиран от БТА.