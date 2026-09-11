Израел обяви, че е унищожил подземна база на "Хизбула" в Ливан

Израелската армия е унищожила подземни позиции, принадлежащи на подкрепяната от Иран въоръжена група "Хизбула" в южен Ливан, съобщиха премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац, цитирани от Ройтерс и ДПА. Операцията завършва "консолидирането на зоната за сигурност в южен Ливан", написаха министрите в съвместно изявление в Екс. Засега няма потвърждение от ливанска страна.

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Преди седмица израелската армия пое контрол над хребета Али Тахер, както над земята, така и под нея. Според израелски медии бойци на "Хизбула" са били окопани там седмици наред, а районът е бил сцена на многократни сблъсъци. Израелските въоръжени сили съобщиха в Телеграм, че са унищожили подземната инфраструктура в района на стратегически важния хребет след обширна подготовка. Според армията способността на "Хизбула" да използва тази инфраструктура за планиране и извършване на терористични атаки срещу израелски цивилни и войници е била окончателно елиминирана. Кметът на близкия град Набатие, Абас ад Дин, заяви, че е имало изключително мощна експлозия близо до хребета. Трусовете са били усетени в целия южен Ливан и дори в Бейрут, на около 70 километра. Според местни жители случващото се е приличало на леко земетресение.

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Нетаняху и Кац заявиха, че мястото е "стратегическа терористична инфраструктура", изграждана в продължение на две десетилетия с иранско финансиране. Войници ще останат там, за да предотвратят завръщането на враждебни сили, добавиха те. Според израелската армия унищожената инфраструктура се е простирала на повече от два километра. В подземните съоръжения са били открити десетки произведени в Иран ракети и дронове, както и картечници, противотанкови ракети и стотици мини и взривни устройства. В подземната инфраструктура е имало и команден център. Комплексът е включвал оръжейни складове и помещения за живеене, които са позволявали на бойци да остават под земята продължително време. Информацията не може да бъде проверена по независим източник, отбелязват агенциите.

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Хребетът Али Тахер близо до Набатия се смята за стратегически важен заради местоположението си, което осигурява видимост над големи части от региона. Той е спорна зона в конфликта между Израел и "Хизбула" и е бил основен обект на израелски удари в южен Ливан през последните месеци. Районът е важна сфера на влияние на "Хизбула" от години, превръщайки го в повтаряща се точка на напрежение в конфликта с Израел. Израелската армия добави, че войниците ще продължат да действат в зоната за сигурност в южен Ливан, за да унищожават терористична инфраструктура в района. Въпреки номиналното примирие, Израел и "Хизбула" многократно си отправиха взаимни обвинения за нарушения. Израелската армия остава разположена в южен Ливан и извършва удари почти ежедневно.

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