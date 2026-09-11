Катастрофи и червени флагове не сломиха Цолов: Българския лъв ще стартира от топ 5 в Мадрид

Никола Цолов се пребори за петото място в хаотичната квалификация на изцяло новото градско трасе в Мадрид от Формула 2. Българският лъв записа време от 1:44.938 в решителните минути и така ще стартира от третата редица в спринта и основното състезание в испанската столица. Квалификацията беше прекъсвана цели три пъти заради катастрофи, което сериозно ограничи възможностите на пилотите да направят чисти бързи обиколки.

Цолов с пето място в хаотичната квалификация на градското трасе в Испания

Цолов дори беше начело след първите пълноценни летящи турове, когато записа 1:46.328, но след това стратегията на Campos Racing да остане в бокса го върна до седмата позиция. Българинът обаче успя да реагира в заключителната част и с най-доброто си време за деня се изкачи до петото място.

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Разликите бяха изключително малки – Цолов завърши с еднакво време с Мартиниус Стеншорн, но норвежецът получи четвъртата позиция, тъй като е записал обиколката си по-рано. Полпозишънът спечели Дино Беганович с време 1:44.331, следван от Алекс Дън и Рафаел Камара. Именно Камара е един от най-сериозните съперници на Цолов в битката за титлата във Формула 2.

Петото място дава на българина добра изходна позиция и за двете състезания през уикенда. В спринта обаче обратната стартова решетка за топ 10 означава, че Емерсон Фитипалди ще потегли от полпозишън, а до него ще бъде Ритомо Мията. Спринтовото състезание е в събота от 15:15 часа българско време и ще бъде в 23 обиколки. Цолов ще стартира от петото място.

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