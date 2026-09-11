DOCK 2026 събира в Бургас историите, които продължават да ни вълнуват

Ако някой гледа на историята само като учебник, греши. Тя по-често идва при нас като човешка съдба, избор, любов, предателство, война, изгнание или мечта. И именно затова документалното кино има силата не просто да ни разказва какво се е случило, а да ни накара да почувстваме защо то продължава да има значение.

От 17 до 22 септември 2026 г. Бургас ще бъде домакин на Международния фестивал за документално историческо кино DOCK, който тази година се провежда за девети път. В Културния дом на нефтохимика (площад "Тройката" 1) зрителите ще се срещнат с истории от различни епохи и краища на света: от голямата европейска политика и войните до изкуството, личната памет и съдбата на отделния човек.

Още: София Филм Фест отново идва в Трън

Като специален акцент и съпътстващо събитие, посветено на фестивалната тема "80 години от края на Третото българско царство", на 16 септември от 18:00 ч. в книжарница "Хеликон" (пл. "Тройката" №4) ще се състои представянето на книгата "Царска България (1879–1946)" от проф. Петър Стоянович и доц. Ивайло Шалафов. Трудът представлява първата и единствена по рода си енциклопедична монография за последните 145 години, посветена на структурата, историята и биографиите на българския владетелски двор. Луксозното издание съдържа над 650 рядко виждани снимки и документи, а присъстващите ще могат да получат личен автограф от проф. Стоянович. Входът е свободен.

Силви Вартан, снимка: БГНЕС

Фестивалът ще започне на 17 септември от 19:30 ч. със специалната прожекция на "Силви Вартан. От любов". Филмът на режисьора Ема Константинова и сценариста и продуцент Георги Тошев ще бъде представен пред публиката лично от известния журналист и създател на документални разкази. Това е история, която започва от малкото българско село Искрец и стига до световните сцени. Историята на Силви Вартан е разказ за таланта и славата, но и за раздялата с родината, за любовта и загубата, за цената на успеха и за невидимата връзка с мястото, от което си тръгнал. Филмът, сниман в продължение на 16 години, превръща личната съдба на Вартан в своеобразен портрет на България през последните осем десетилетия. В него присъстват срещите с The Beatles, любовта и раздялата с Джони Холидей, годините на емиграция и завръщането към една родина, която никога не е преставала да бъде част от нея.

След откриването DOCK 2026 продължава с конкурсна програма, която няма да остави публиката безразлична.

Още: 12 премиерни заглавия от програмата на Синелибри в кино "Люмиер"

"Ромен Гари: По-добре не би могло да се каже" отвежда зрителите към живота на един от най-необикновените писатели, дипломати и личности на XX век - човек, живял между различни самоличности, светове и исторически катаклизми.

В "Саркози - Кадафи: Скандалът на всички скандали" документалното кино влиза в територията на голямата политика, властта, парите и отношенията между държавните лидери. История, в която зад официалните позиции и публичните образи се появяват въпроси за влияние, зависимости и политическа цена.

"Кока-Колата на Сталин" предлага на пръв поглед необичайна хроника, зад която стои много по-голям разказ - за пропагандата, политическата символика и начина, по който дори един обикновен предмет може да се превърне в свидетел на историята.

"Жестокият път" и "Тайната на звездната ескадрила" връщат публиката към драматични моменти от военната история, когато човешкият живот зависи от решения, взети за секунди, а последствията остават за поколения.

Сред най-силните заглавия в програмата е "Караваджо" - среща с гения и противоречията на един от най-големите художници в историята на изкуството. Зад картините стоят не само светлина и красота, но и характер, страст, насилие и бягство - живот, който понякога е толкова драматичен, колкото и самото изкуство.

Съвсем различна енергия носи "Зеленски" - филм, който поставя в центъра личността на украинския президент и пътя от света на шоубизнеса до една от най-тежките политически роли на съвремието. Историята тук не е завършена, тя се случва пред очите ни.

В "Най-големият страх на Хитлер" документалното кино се връща към нацистка Германия и към онова, което диктатурата се опитва да скрие зад образа на абсолютната власт.

"Процесът срещу Айхман" отваря още по-дълбоката тема за личната отговорност и границата между изпълнението на заповед и моралния избор. Историята на една от ключовите фигури в нацисткия апарат поставя въпрос, който остава болезнено актуален: докъде може да стигне човек, когато престане да носи лична отговорност за действията си?

А "Г-н Никой срещу Путин" насочва поглед към съвременна Русия и към човека, който се изправя срещу една от най-мощните политически системи на нашето време. История за смелостта да останеш видим там, където страхът е част от ежедневието. Филмът печели Специалната награда на журито в програмата World Cinema Documentary на фестивала Sundance 2025.

Тази година DOCK разширява още повече територията на историческото кино. За първи път фестивалът представя самостоятелна състезателна селекция за късометражно документално историческо кино. В нея са включени "Марсиански спомени", "Статуите също умират?", "Палестинска леща", "Каменна памет", "Брутализъм", "Облавата в Ангулем (свидетелства и интервюта)", "Забравеният форт на Флорида", "Аз не забравям" и "TGX". Тези филми показват, че историята няма задължителен мащаб. Понякога един кратък разказ за място, човек или забравено събитие може да каже повече за една епоха от стотици страници.

Още: Фестивалът "Златна роза" се открива с филма "Нина Роза"

Особено място в програмата заема и темата "80 години от края на Третото българско царство". В рамките на специалната селекция зрителите ще могат да видят "Фердинанд Български" на Светослав Овчаров, "Момчето, което беше цар" на Андрей Паунов, "Царят гражданин" на Любослав Атанасов, "Завръщането на царя" на Лъчезар Аврамов и "Един завет". Това е възможност да погледнем към един от най-преломните моменти в българската история не като към далечна дата, а като към наследство, което продължава да влияе върху начина, по който разбираме държавата, обществото и самите себе си.

DOCK 2026 носи и два важни нови акцента. За първи път публиката ще избира свой фаворит чрез Наградата на публиката, а късометражното историческо документално кино получава собствена конкурсна програма.

Филмите ще бъдат оценявани от международно жури с председател Боя Харизанова, режисьор и сценарист, и членове: Даниел Каин - историк, Калоян Божилов - оператор, Константин Вълков - журналист, и Олга Лозанова - телевизионен и филмов експерт.

На 22 септември от 11:00 ч. в Регионалната библиотека ще се проведе и специалната среща "Увод в (кино)документалистиката" с участието на проф. Петър Стоянович, Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов. Фестивалът ще завърши на 22 септември от 21:00 ч. с официалното закриване и връчването на Голямата награда на DOCK 2026 и Наградата на публиката.

Всички прожекции са с вход свободен.

Създаден през 2018 г., DOCK вече девет години събира в Бургас киното и историята, но и хората, които не искат просто да знаят какво се е случило, а да разберат защо. Защото зад всяка историческа дата стои човек, зад всяка война - съдба, зад всяка политическа промяна - нечий живот. А докато има факти, които продължават да ни вълнуват, историята няма да мълчи.

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и Национален филмов център.