"Срещу нас се води мръсна кампания": ЦСКА скочи на БФС заради двоен аршин в дербито с Левски (ВИДЕО)

ЦСКА излезе с остра официална позиция след случилото се в последните седмици, като клубът директно обвини Българския футболен съюз и неговите комисии в системно погазване на принципите на справедливостта и феърплея. "Червените" посочват като пореден повод решенията на Дисциплинарната комисия след финала за Суперкупата на България, но припомнят и няколко други спорни ситуации от последните месеци.

Има ли двоен аршин при наказанията на Макс Ебонг и Кристиан Димитров?

От ЦСКА определят като "потресаващ" двойния аршин при наказанията на Макс Ебонг и Кристиан Димитров. Ебонг получи три мача санкция за действията си в сблъсъка, докато защитникът на Левски беше наказан за един двубой след удара в главата на Анжело Мартино.

"Дори да приемем, че изблъскването на първия е разчетено като "брутален акт" от дисциплинарния орган, то същото би трябвало да важи и за удара в главата на Анжело Мартино от страна на Димитров", заявяват от ЦСКА.

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"Гаврата продължава"

Клубът реагира остро и срещу наказанието на Левски за инцидента със стъклена бутилка, която удари служебно лице по време на финала. От ЦСКА определят решението за "абсурдно" и смятат, че санкцията не съответства на сериозността на случилото се.

"Всичко изброено дотук категорично говори, че срещу ЦСКА се води мръсна кампания", гласи една от най-силните позиции в декларацията.

От "Армията" припомнят и съдийския скандал от последния кръг на плейофите през миналия сезон в Разград, както и спорната ситуация от двубоя със Спартак (Варна). Клубът твърди, че въпреки дадените уверения за промяна, проблемите със съдийството продължават.

В края на позицията ЦСКА настоява за преразглеждане на наказанията, както и за "кардинална промяна" в съдийството на мачовете на отбора и по-отговорно отношение от страна на Съдийската комисия и БФС.

"ЦСКА ще продължи да играе феърплей, но ще отстоява правата си докрай в търсене на справедливостта", завършват "червените".

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