Путин кацна в Делхи: БРИКС пак подхваща любимия си сюжет срещу долара

Днес Владимир Путин е пристигнал в Индия, където ще бъде на тридневно посещение за срещата на върха на БРИКС. Партньорите от БРИКС се събират в Делхи като сред участниците са също китайският президент Си Дзинпин и иранският лидер Масуд Пезешкиан. По-късно днес Пути ще говори на пленарната сесия на годишния бизнес форум на организацията и ще проведе двустранна среща с индийския премиер Нарендра Моди като заедно ще посетят изложението "Инопром", организирано от министерствата на промишлеността и търговията на двете страни.

Посещението на Си Дзинпин в Индия пък ще бъде първото му от седем години и може да затвърди започналото дипломатическо размразяване между двете азиатски сили след сериозното изостряне на граничното напрежение през 2020 г.

"Дедоларизацията" - пореден опит

Сред темите на срещата се очаква отново да бъде стремежът на 11-те членки на БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар. За пореден път ще се обсъжда по-широко използване на националните валути в двустранната търговия и платежни механизми, които да ограничат зависимостта от западната финансова инфраструктура.

Още: Путин обясни защо е започнал войната: От страх, че косатките нападат белите мечки

Темата за "дедоларизацията" се върти вече над 15 години, но реалният напредък остава по-скоро минимален. Още на първата си официална среща в Екатеринбург лидерите на блока излязоха с декларация за нуждата от "по-стабилна и прогнозируема международна монетарна система", насочена срещу доминирането на долара.

През 2014 г. те основаха Новата банка за развитие (т.нар. Банка на БРИКС) като стъпка от проекта. Но иронията е, че за да функционира на глобалните пазари, самата банка все още разчита предимно на щатски долари.

По-късно през 2023–2024 г. Индия и Бразилия определиха проекта като неосъществим.

Нито руската рубла, нито индийската рупия са свободно конвертируеми валути на световните пазари. Самият Китай поддържа строг държавен контрол върху юана, което го прави неприемлив за световна резервна валута.

Само преди дни говорителят на Путин Дмитрий Песков пък заяви: "Не искаме дедоларизация, отворени сме към всякакви валути".