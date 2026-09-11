Църковен празник на 12 септември: Защо НЕ бива да почиствате дома си на този ден

На 12 септември е празникът на свети мъченик Автоном в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 12 септември - традиции, обичаи и забрани

Автоном е бил епископ, живял през III и IV век - период, когато християните в Римската империя са били често преследвани заради вярата си.

Според църковното предание, Автоном е родом от Италия. Поради засилващите се гонения, той напуска родината си и отива във Витиния, област в Мала Азия. Там светецът се установява в Сорея и започва активно да проповядва християнството.

Неговите проповеди привличали все повече хора. Автоном не само говорил за Христос, но и наставлявал новопокръстените, помагал на бедните и подкрепял онези, които се страхували открито да изповядват вярата си.

Свети Автоном се отличавал с особена ревност в служението си на Бога. Той пътувал из градове и села, проповядвайки Евангелието и основавайки християнски общности.

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Един от неговите последователи бил Корнилий, когото Автоном ръкоположил за дякон и след това му поверил духовното ръководство на общността. Самият светец продължил мисионерската си дейност и на други места.

Според легендата, благодарение на неговите проповеди, много езичници се отрекли от старите си вярвания и приели християнството. Това предизвикало недоволство сред езическите жреци и местните власти.

Животът на свети Автоном завършва с мъченическа смърт. Когато преследването на християните се засилва, езичниците нападат християнската общност, която той ръководи.

Според църковното предание, светецът загинал по време на езическо нападение срещу църквата, където се провеждали службите. Автоном е убит точно пред олтара. Смъртта му свидетелства за това, че е останал верен на вярата си докрай.

Тялото на мъченика е погребано от християни. Впоследствие на мястото на погребението му е построена църква и паметта на светеца започва да се почита в християнската църква.

Какво не бива да правите на 12 септември? Според общоприетото поверие, почистването на къщата и изхвърлянето на боклука не се е препоръчвало на 12 септември, тъй като се е смятало, че човек може случайно заедно с него да изхвърли просперитета, късмета и семейното щастие.

В народната традиция 12 септември е известен като Артамон Змиеносец – древен вариант на името на Свети Автоном. Нашите предци са вярвали, че именно през този период змиите напускат скривалищата си и се спускат под земята, за да прекарат зимата, където ще останат до пролетта. Затова този ден се е възприемал като своеобразен праг, след който есента най-накрая настъпва.

Какво можете да правите на 12 септември? Добре е денят да се прекара в смирение, молитва и оказване на помощ на нуждаещите се.