Израел обяви, че е унищожил подземен комплекс на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия е унищожила подземна инфраструктура на "Хизбула" в района на хребета Али ал-Тахер в Южен Ливан, съобщиха премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац. По думите им операцията е завършила изграждането на израелска зона за сигурност в района, предава Ройтерс. В съвместното им изявление се посочва още, че израелски сили ще останат там, за да предотвратят повторното установяване на подкрепяната от Иран групировка в района. Още: Разследване: Нетаняху е бил предупреден за мащабната атака на "Хамас"

Операционен контрол

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Хребетът се намира на около 15 километра от израелската граница и е част спорните територии в конфликта между Израел и "Хизбула". Източници на Ройтерс от Ливан твърдят, че от юли групировката е изградила там подземен база и складове за оръжия.

Израелската армия заяви, че е установила "операционен контрол" над района над и под земята, след което е разрушила въпросния комплекс. Подземната мрежа е била дълга над 2 километра и е съдържала десетки ракети, дронове и други боеприпаси, включително противотанкови ракети, мини и взривни устройства.

В комплекса се е намирал команден център на подразделението "Бадр" на "Хизбула", както и складове за оръжия и помещения за бойците на групировката.

Ливанската Национална новинарска агенция (ННА) съобщи, че районът е бил разтърсен от мощен взрив, като трусовете и шумът от експлозията са били усетени в Набатия и околностите.

Израел започна настъпление в Южен Ливан и завзе стратегически позиции там след избухването на конфликта на 2 март. Примирието от юни предвижда израелско изтегляне и разоръжаване на "Хизбула" от ливанската армия, но процесът е в застой.

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