Вандали засипаха с боклуци магазина на ЦСКА след победата над Левски

Официалният клубен магазин на ЦСКА в центъра на София е станал обект на вандалска проява в деня на финала за Суперкупата на България. Пред входа на обекта на ул. "Солунска" №12 са били изсипани множество чували с отпадъци, като към момента няма официално потвърждение кой стои зад действията и какви са мотивите за тях. Случаят привлече внимание в социалните мрежи заради времето, в което се е случил - само часове след голямото дерби между ЦСКА и Левски.

Изсипаха множество чували с отпадъци пред магазина на ЦСКА

Според информацията за инцидента отпадъците са били оставени непосредствено пред входа на магазина на "червените". Снимки от мястото бяха разпространени в интернет, а според Lupa.bg за случилото се са се похвалили привърженици на Левски в свои групи. Това обаче не доказва самоличността на извършителите и към момента няма официални данни за задържани или установени лица.

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Само часове по-рано ЦСКА бе победил Левски с 4:2 във финала за Суперкупата на България. "Червените" направиха впечатляващ обрат, след като изоставаха с 0:1 на почивката, но през второто полувреме реализираха четири попадения и стигнаха до трофея.

Обектът на "Солунска" №12 е един от новите символични центрове за привържениците на ЦСКА в столицата. Магазинът бе официално открит през декември 2025 г. с участието на клубните легенди Димитър Пенев и Георги Велинов. Той е разположен на два етажа и предлага официални екипи, дрехи, сувенири и различни клубни артикули.

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