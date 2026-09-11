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Аморим може и да не изкара до сблъсъка с Левски: Натиск върху треньора на Милан, той отвърна с остър коментар

11 септември 2026, 17:24 часа 702 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Аморим може и да не изкара до сблъсъка с Левски: Натиск върху треньора на Милан, той отвърна с остър коментар

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим реагира остро на въпрос защо неговият отбор не играе по подобие на Комо, който впечатлява с представянето си в Серия А. Португалският специалист подчерта, че има собствено виждане за футбола и не смята да копира колеги, независимо колко добре се представят техните отбори. Аморим призна, че работата начело на "росонерите" е трудна, но настоя, че се нуждае от време, за да наложи идеите си.

"Ако ви харесва как играе Комо, да бяхте взели треньора на Комо"

"Ние сме различни треньори с различно минало и стил. Кардинале никога не ми е казвал, че трябва да се вдъхновяваме от Комо. Имам ясен стил на игра. Всеки треньор има нужда от време. Ако ви харесва как играе Комо, да бяхме взели треньора на Комо", заяви Аморим.

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Рубен Аморим

Той бе попитан и за работата на Сеск Фабрегас, който е начело на Комо, но даде да се разбере, че не следи отблизо представянето на испанския си колега. "Аз съм различен. Да тренирам Милан е трудно, но не съм съсредоточен върху работата на Фабрегас. Моят фокус е само как да победи Милан и как да играе според идеите ми", добави португалецът.

Аморим призна, че черпи идеи от различни специалисти, но категорично отхвърли възможността да копира някого. "Харесва ми да се краде по нещо от много треньори, но не копирам никого", завърши наставникът на Милан, който в началото на 2027 г. ще изведе отбора срещу българския шампион Левски.

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Милан Серия А Комо Рубен Аморим
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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