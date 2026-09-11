Левски поиска и получи: Големият сблъсък с Лудогорец ще почака

Предстоящият сблъсък между Левски и Лудогорец от 10-ия кръг на efbet Лига няма да се проведе по предварително обявената програма. Спортно-техническата комисия към БФС уважи искането на "сините" за отлагане на двубоя, който трябваше да се играе на 20 септември от 20:30 часа. Решението идва заради натоварената програма на Левски около участието му в европейските клубни турнири.

Официално: Дербито Левски - Лудогорец се отлага

"По искане на ПФК „Левски“ Сф и на основание чл. 44, ал. 1, б. „а“, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС среща от X-ти кръг от ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Левски” Сф и ПФК „Лудогорец 1945” Рз, по програма на 20.09.2026 г. от 20:30 ч, се отлага", гласи официалното решение на СТК.

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Все още не е определена нова дата за един от най-очакваните мачове в първенството. Левски се възползва от регламентираната възможност за отлагане на един шампионатен двубой заради участието си в основната фаза на Лига Европа. "Сините" имат натоварен календар, който включва европейски и вътрешни срещи.

Отлагането ще даде допълнително време на отбора на Хулио Веласкес за възстановяване и подготовка между двубоите от Лига Европа, докато Лудогорец ще трябва да изчака, за да изиграе срещата си с един от преките си конкуренти в първенството.

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