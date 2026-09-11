"Сити са кралете на Манчестър? Определено не": Карик контрира звезда на "гражданите"

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик категорично отхвърли твърдението на Елиът Андерсън, че Манчестър Сити е "кралят на Манчестър", дни преди голямото градско дерби на "Олд Трафорд". Андерсън, който през лятото избра да премине именно при "гражданите", заяви, че откакто познава града, Сити са неговият водещ отбор. Карик обаче не се съгласи с подобна оценка.

Манчестър Сити не е кралят на Манчестър, категоричен е Карик

"Определено не бих използвал този израз, не", заяви наставникът на Юнайтед. Карик е част от последния шампионски състав на "червените дяволи" от 2013 г., а сега води отбора към нов етап. Юнайтед завърши трети през миналия сезон и се завърна в Шампионската лига, а в първия си мач от турнира от 1003 дни насам разгроми Сабах с 4:0.

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"Знаем, че това е голям мач, знаем, че е важен. Залогът е голям - това е очевидно, очакваме срещата с нетърпение", каза Карик. Той призна, че началото на сезона не е било идеално, но вярва, че натрупаната увереност и усещането за постоянно развитие могат да помогнат на Юнайтед в дербито.

Под въпрос за двубоя остава Люк Шоу. Левият бек бе съхранен заради физическото си състояние преди мача със Сабах, като Карик ще прецени в следващите дни дали той ще бъде готов за сблъсъка със Сити.

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