Тръмп иска Николай Младенов начело на ООН

Доналд Тръмп иска Организацията на обединените нации (ООН) да бъде оглавена възможно най-скоро от българина Николай Младенов. Според италианския всекидневник "Република" американският президент вече е започнал неофициално да проучва позициите на лидерите на приятелски настроени към САЩ държави, включително европейски страни. Информацията е на източници от Брюксел и Вашингтон, цитирани от изданието.

Тръмп обосновавал идеята си с виждането, че постигането на мир с Иран и гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток могат да бъдат осигурени, ако ООН поеме ролята на гарант. Според него това обаче не би било възможно при сегашното ръководство на организацията начело с Антониу Гутериш.

Американският президент виждал като подходящ негов наследник Николай Младенов - бивш министър на отбраната и външните работи на България, бивш специален координатор на ООН за Близкия изток и настоящ генерален директор на подкрепяния от Тръмп "Съвет за мир в Близкия изток". Още: Николай Младенов се опълчи на Нетаняху за Газа: Планът, който Израел отхвърля, е "единственият път"

По информация на "Република" Тръмп е обсъдил идеята си и с руския президент Владимир Путин по време на телефонния им разговор завчера. Според изданието предложението изглежда е било прието положително.

Инициативата била започната още преди няколко седмици и се основавала на ключово условие за Белия дом - ако войната с Иран трябва да приключи, Техеран не трябва да получи контрол над Ормузкия проток. Предаването на контрола върху стратегическия воден път на Иранската революционна гвардия и на Оман би било възприето като очевидно поражение за Съединените щати - сценарий, който според "Република" е неприемлив за Вашингтон както преди, така и след междинните избори през ноември.

Изданието отбелязва, че неслучайно въздушните удари са били подновени именно след опита на Иран да установи контрол върху движението на търговските кораби в Персийския залив. Междувременно американски и европейски дипломатически представители - т.нар. "шерпи" - водят преговори преди заседанието на Общото събрание на ООН по-късно този месец. На този фон въпросът за бъдещото управление на Ормузкия проток, който е от ключово значение за световната търговия с петрол и газ, става все по-сложен.

Именно затова в неофициални разговори със съюзниците на САЩ Тръмп започнал да лансира идеята ООН да поеме ролята на регулатор и гарант на мирния процес, както и да участва в осигуряването на нормално корабоплаване през Ормузкия проток. Още: След обявеното споразумение: Николай Младенов се срещна с Бенямин Нетаняху

Подобен сценарий обаче според "Република" трудно би се осъществил, ако начело на Световната организация остане Гутериш - човек, когото администрацията във Вашингтон многократно е критикувала. Мандатът на бившия португалски премиер изтича след около три месеца, а надпреварата за негов наследник вече е в разгара си. Новият генерален секретар трябва да поеме поста на 1 януари 2027 г.

Към момента фаворит според "Република" е аржентинецът Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия. След него се нареждат бившият президент на Чили Мишел Бачелет и костариканката Ребека Гринспан.

И тримата кандидати са от Южна Америка, тъй като неофициалната практика за ротация на ръководството на ООН предвижда следващият генерален секретар да бъде представител на региона, след като настоящият е от Европа.

Въпреки това не е изключен и изненадващ ход. Генералният секретар на ООН първо се препоръчва от Съвета за сигурност, където САЩ, Русия и Китай имат ключова роля, а след това кандидатурата му се одобрява от Общото събрание. Още: Николай Младенов обвини Израел и "Хамас", очерта мрачен сценарий за бъдещето на Газа

Според "Република" Тръмп вече е започнал да лансира името на Младенов, без да се съобразява с установените процедури. В частни разговори американският президент бил заявил, че би се доверил на българина като генерален секретар, ако ООН трябва да има водеща роля в мирните преговори с Иран и в последващото управление на Ормузкия проток.

Изданието отбелязва още, че Младенов е добре познат на израелското правителство от времето, когато беше специален пратеник за Близкия изток. Той се ползвал с авторитет и сред палестинците, както и сред други страни и народи в региона.