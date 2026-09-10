Гори втора война в Близкия изток, втори важен за света проток е пред блокиране

Бунтовниците хути в Йемен, подкрепяни от Иран, поеха контрола над историческия пристанищен град Мока, съобщиха четири военни източника от йеменското правителство пред Reuters на 10 септември. По този начин хутите засилиха влиянието си над пролива Баб ел-Мандеб – един от най-важните морски търговски пътища в света заедно с близкия Ормузки проток. Бунтовниците провеждат атаки срещу стратегическите острови Ханиш в Червено море. Правителствените сили в Йемен и техните съюзници се прегрупират на юг към Дхубаб, който се намира непосредствено на пролива, срещу остров Перим.

Контролът над Дхубаб и острова е ключов за овладяването на Баб ел-Мандеб.

Втора война в Близкия изток

През последните дни се наблюдава ескалация на боевете между йеменските съюзници на Саудитска Арабия в подкрепяното от международната общност правителство и хутите, което създава втори фронт в конфликта с Иран, заплашващ глобалните енергийни доставки.

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Постигнатото с посредничеството на ООН примирие в Йемен през 2022 г. до голяма степен сложи край на години наред война, но не доведе до трайно уреждане на конфликта. Последните сражения заплашват с връщане към пълномащабна война.

"Портата на сълзите" и условия за нова петролна блокада

Баб ел-Мандеб, или „Портата на сълзите“, наречен така заради опасните условия за корабоплаване, е южният изход на Червено море, разположен между Йемен на Арабския полуостров и Джибути и Еритрея на африканското крайбрежие, което го превръща във важна цел за хутите. Те контролират най-гъсто населените райони на Йемен и голяма част от северната част на страната.

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Това е един от най-важните маршрути в света за суров нефт и гориво от Персийския залив, предназначени за Средиземноморието - през Суецкия канал или по тръбопровода „Суец–Средиземноморие“ по египетското крайбрежие на Червено море, както и за суровини, предназначени за Азия, включително руски нефт.

Снимка: Getty Images

Блокирането на тесния проход би изолирало нефтопроизвеждащите страни от Персийския залив - като енергийната суперсила Саудитска Арабия - от основните им морски маршрути, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток - основната морска енергийна артерия между Азия и Европа.

Ескалиращият конфликт в Йемен настъпва в момент, в който Иран и САЩ проведоха най-голямата си обявена вълна от ответни атаки срещу корабоплаването в региона на Персийския залив от началото на войната през февруари.

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Предупреждение към Иран: Техеран ли насъска хутите срещу Саудитска Арабия?

Военният лидер Тарек Салех, съюзник на правителствените сили в Йемен, заяви, че е наредил на своята група на западния бряг да създаде алтернативен команден център на безопасно място. Инструкциите на племенника на убития йеменски президент Али Абдула Салех са още един знак, че хутите изтласкват неговите „Национални сили за съпротива“ от запад.

Пакистан пък предаде саудитско предупреждение на Иран да озаптява своите йеменски съюзници - хутите, след като те засилиха атаките срещу кралството. Целта на Исламабад е да се предотврати ескалацията на кризата, съобщиха саудитски, пакистански и ирански източници пред Reuters. Високопоставен ирански служител потвърди, че Пакистан е предал съобщението на Техеран във вторник, а отговорът е бил, че „Иран не контролира хутите“ - нещо, което е точно противоположното на всички публични данни.

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Въпреки това два ирански източника казват, че миналата седмица Техеран е наредил на хутите да извършат атаки срещу Саудитска Арабия, обещавайки им допълнително финансиране и оръжие, докато няколко командири от Корпуса на ислямската революционна гвардия са пътували до Йемен, за да съдействат за координирането на атаките.

Хутите – военно, политическо и религиозно движение, което управлява по-голямата част от Северозападен Йемен – нарушиха световната търговия и енергийните пазари с атаките си срещу товарни кораби и танкери в Червено море. През ноември 2023 г. те започнаха да обстрелват кораби и да изстрелват дронове и ракети срещу Израел, като заявиха, че действат в подкрепа на палестинците по време на израелската война в Ивицата Газа, започнала през предходния месец.

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Тези атаки срещу корабоплаването в Червено море, както и срещу Саудитска Арабия, бяха възобновени тази година в отговор на войната на Съединените щати срещу Иран.

Снимка: Getty Images

Атаките срещу Саудитска Арабия

Според данни на йеменското правителство на 10 септември стотици жени и деца са напуснали Мока и са се отправили към провинциите Лахдж и Аден, контролирани от подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, в търсене на убежище. Те са загубили свои близки в сраженията между хутите и правителствените сили (ВИДЕО 18+).

В райони от провинциите Таиз и Ал-Ходейда над 20 000 души са били разселени в резултат на сблъсъците през последните две седмици.

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В сряда, 9 септември, хутите заявиха, че саудитски удари са поразили йеменските провинции Джаваф, Мариб и Саада, граничещи с кралството, както и Таиз на юг и Ал-Ходейда по крайбрежието на Червено море - крепост на хутите, използвана като база за по-широката им кампания от атаки срещу корабоплаването по водния път.

Саудитска Арабия не потвърди ударите. Рияд заяви, че хутите са засилили атаките срещу кралството през последните дни, ранявайки 73 души, включително жени и деца, след като са нанесли удари по граждански и икономически обекти в южната част на страната.

През 2014 г. хутите превзеха йеменската столица Сана, принуждавайки международно признатото правителство да се оттегли на юг към Аден.

Изплашена от нарастващото иранско влияние в Йемен и хаоса по границите си, Саудитска Арабия поведе военна интервенция срещу хутите през 2015 г., за да изтласка групата и да възстанови правителството.

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Последвалата гражданска война предизвика една от най-големите хуманитарни кризи в света и доведе до години на ожесточени сражения и опустошителни въздушни удари от страна на Саудитска Арабия и нейните коалиционни партньори, включително Обединените арабски емирства (ОАЕ).