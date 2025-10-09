Довел най-големите звезди на Левски през последните години помага на ЦСКА да излезе от кризата

Футболният агент, който докара най-големите звезди на Левски през последните години - Джери Перейра, съдейства за зимната селекция на ЦСКА. Новината съобщават колегите от "Тема Спорт". Мениджърът е придружавал "тайният" скаут на "армейците" Пламен Гетов, който така и не бе обявен от ръководството, в мисията в Южна Америка. Бившият състезател на Спартак Плевен, Портимоненсе, Левски и ЦСКА е изгледал общо 17 мача в Бразилия и Аржентина в последните седмици.

Гетов се прибра преди дни от близо едномесечната си командировка, като сега предстои да предостави доклад за извършената дейност. Тепърва ще се избира кои от наблюдаваните футболисти може да бъдат селектирани. С тях ще бъдат запознати и спортният директор Бойко Величков, както и старши треньорът Христо Янев. Вече е известно, че две от срещите, на които Пламен Гетов е присъствал, са Витория Баия – Флуминензе на 20 септември и Сеара – Баия на 21 септември от бразилската Серия А.

Бразилецът Перейра, който притежава и български паспорт, от дълги години работи с множество родни клубове. Преди десетилетие той имаше позитивно сътрудничество с настоящия главен скаут на ЦСКА Методи Томанов, който тогава изпълняваше тази роля в Лудогорец, припомнят от "Тема Спорт". В последните години пък доведе в Левски куп бразилски футболисти, включително продадените в чужбина Уелтън, Роналдо, Рикардиньо, капитана Цунами и настоящата звезда на "сините" Майкон.