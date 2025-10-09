Войната в Украйна:

09 октомври 2025, 10:08 часа
Израелската армия се прегрупира в Газа

Израелската армия заяви, че се готви да прегрупира войските си в Ивицата Газа, след като Израел и “Хамас“ сключиха споразумение за прекратяване на огъня с цел освобождаване на заложниците.

“Армията започна оперативните подготовки преди прилагането на споразумението. В рамките на този процес линиите на разполагане (в Ивицата Газа) ще бъдат бързо коригирани“, се казва в съобщение на армията, цитирано от АФП.

Израелските войски контролират 75% от палестинската територия, а представител на “Хамас“ посочи, че освобождаването на заложниците ще се състои “едновременно с конкретни изтегляния на израелските сили“ от определени райони на Ивицата Газа.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ивицата Газа израелска армия война Израел информация 2025
