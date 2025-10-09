Бивш треньор на ЦСКА хвърли поглед на едно от милионните остриета на Христо Янев

Бившият треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску, който понастоящем е начело на полския Легия Варшава, има интерес към едно от милионните остриета в отбора на Христо Янев - Йоанис Питас, твърди "Мач Телеграф". Според информациите, поляците следят изкъсо изявите на Питас и може да се опитат да го привлекат в редиците си, което пък може да позволи на ЦСКА да реализира силен изходящ трансфер.

Йорданеску иска Йоанис Питас в Легия Варшава

Питас е оценяван на 2,5 млн. евро от портала Transfermarkt. Интересно е, че през януари ЦСКА се пребори именно с Легия Варшава за подписа на Питас. Полският тим обаче продължава да желае кипърския нападател и ще опита да изкуши ЦСКА да го продаде, тъй като се нуждае от подсилване в атака. Самият играч също може да поиска да потърси друго развитие на кариерата си.

Питас е използван от Христо Янев на фланга

В момента Питас е титулярен избор в състава на Христо Янев, но е ползван предимно на левия фланг, докато на върха е Леандро Годой. Това донякъде ограничава головите изяви на кипърския футболист. В ЦСКА едва ли искат да пуснат нападателя толкова лесно, но ако от Легия предложат по-добър проект и условия на Питас, не е изключено да се стигне до сделка.

