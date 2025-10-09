Войната в Украйна:

Семействата на израелските заложници приветстваха подписването за първата фаза от мира в Газа

Семействата и близките на държаните от "Хамас" заложници приветстваха сключеното споразумение за първата фаза от американския план за мир, предвиждаща освобождаването на всички израелци, които все още са в плен в Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА. Израелската гражданска организация "Форум на семействата на заложниците и изчезналите лица" заяви, че споразумението ще позволи на живите заложници да се съберат с близките си, а тленните останки на починалите заложници да бъдат върнати и погребани в Израел.

"Това е важен и значим напредък към връщането на всички у дома, но нашата борба не е приключила и няма да приключи, докато последният заложник не се завърне", написа гражданската организация в социалната мрежа "X".

"Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица" изрази благодарност към американския президент Доналд Тръмп и неговия екип и подчерта проявеното от тях "лидерство и решителност" за постигането на споразумението, което определи като исторически пробив.

Около 48 заложници все още са държани в ивицата Газа, като според израелски данни 20 от тях са живи.

"Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица" подчерта, че израелското правителство трябва незабавно да добри споразумението, като предупреди, че всяко забавяне може да има тежки последствия за заложниците и за израелските военнослужещи.

"Наше морално и национално задължение е да ги върнем всички у дома – както живите, така и мъртвите", пише в публикуваното в "X" изявление. "Тяхното завръщане е от съществено значение за изцелението и възстановяването на израелското общество като цяло. Няма да си отдъхнем, докато последният заложник не се прибере у дома".

