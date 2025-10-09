След обявяването му за Супербоул 2026, певецът Бед Бъни печели милиони нови слушатели

Музикалният каталог на пуерториканската суперзвезда Бед Бъни отбеляза скок в стрийминга след обявяването на участието му в полувремето на Супербоул 2026, съобщава Асошиейтед прес. Според Luminate, компания за данни и анализи в индустрията, латино музиката се слуша предимно чрез стрийминг. Те установяват, че Бед Бъни е отбелязал 26% увеличение на стрийминга в САЩ след обявяването на новината за Супербоул (финалът на Националната футболна лига (NFL) в САЩ).

Броят на стриймингите е скочил от 173 милиона, девет дни преди обявяването, до 218,5 милиона стрийминга в осемте дни след това.

Снимка: Getty Images

Певецът, роден като Бенито Антонио Мартинес Окасио, наскоро заяви, че опасенията от масовото депортиране на латиноамериканци са повлияли на решението му да заобиколи континенталната част на САЩ по време на последните си концерти. Той изпълнява песни на испански език и ще направи същото и на Супербоул, което доказва, че за да се свърже с американската и международната публика, не е необходимо да пее на английски език.

Откакто NFL, Apple Music и Roc Nation обявиха, че Бед Бъни ще води празненствата по време на полувремето на Levi’s Stadium на 8 февруари в Санта Клара, Калифорния, изборът предизвика дискусии.

Знаков момент за латиноамериканската култура

За феновете му участието на Бед Бъни в Супербоул се разглежда като знаков момент за латиноамериканската култура. Това усещане без съмнение е свързано с току-що приключилата му 31-дневна поредица от концерти в Пуерто Рико, която привлече около половин милион души на острова по време на слабия летен туристически сезон и донесе на икономиката около 733 милиона долара.

Основателят на Roc Nation, Джей-Зи, коментира, че това, което Бед Бъни е „направил и продължава да прави за Пуерто Рико, е наистина вдъхновяващо. За нас е чест да го имаме на най-голямата сцена в света“.

Той е известен световен хитмейкър, който свързва музиката си с пуерториканската идентичност, колониалната политика и борбите на имигрантите.

В събота Бед Бъни беше водещ на премиерата на 51-вия сезон на предаването "На живо в събота вечер" (Saturday Night Live) с няколко шеги за предстоящото си шоу по време на полувремето на Супербоул.

Той отдавна критикува президента Доналд Тръмп и подкрепи Камала Харис в президентските избори през 2024 г. Някои поддръжници на Тръмп считат участието му в Супербоул за политически ход, който разделя обществото.

„Никога не съм чувал за него“, каза Тръмп в интервю за консервативната новинарска мрежа Newsmax, когато беше попитан за Бед Бъни. „Не знам кой е... Не знам защо го правят. Това е лудост. А после обвиняват някакъв промоутър, когото са наели да се занимава с развлеченията. Мисля, че е абсолютно абсурдно.“

