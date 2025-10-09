Войната в Украйна:

Абас: Споразумението за Газа ще доведе до палестинска държава

09 октомври 2025, 10:56 часа 171 прочитания 0 коментара
Абас: Споразумението за Газа ще доведе до палестинска държава

Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа, сключено между Израел и Хамас.

Още: Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мира за Газа

Той изрази надежда, че то ще доведе до създаването на независима палестинска държава, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

В изявление в социалните медии Абас „приветства обявяването от президента на САЩ Доналд Тръмп на споразумение за прекратяване на войната в Ивицата Газа“

Още: Доналд Тръмп планира посещение в Египет за преговорите за мир в Газа

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

и „изрази надежда, че тези усилия ще бъдат прелюдия към постигането на трайно политическо решение... което да доведе до края на израелската окупация на Държавата Палестина и създаването на независима палестинска държава“.

Още: Израелската армия се прегрупира в Газа

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ивицата Газа прекратяване на огъня война Израел информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес