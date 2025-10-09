Абас: Споразумението за Газа ще доведе до палестинска държава

Палестинският президент Махмуд Абас приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа, сключено между Израел и Хамас.

Той изрази надежда, че то ще доведе до създаването на независима палестинска държава, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

В изявление в социалните медии Абас „приветства обявяването от президента на САЩ Доналд Тръмп на споразумение за прекратяване на войната в Ивицата Газа“

и „изрази надежда, че тези усилия ще бъдат прелюдия към постигането на трайно политическо решение... което да доведе до края на израелската окупация на Държавата Палестина и създаването на независима палестинска държава“.

