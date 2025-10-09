Минал през Левски стана директор на отбор от българския футбол

Джунейт Яшар, който е минал през школата и първия отбор на Левски, стана изпълнителен директор на отбора на Асеновец (Асеновград). В новата си ръководна роля Яшар ще опита да помогне на отбора от Асеновград да отлепи от предпоследното 18-о място в Югозападната Трета лига. Той получава поста около година след края на професионалната си кариера. Яшар спря с футбола след края на сезон 2023/24, когато бе част от тима на Крумовград.

Яшар започва футболния си път именно от школата на Асеновец. Той е родом от Асеновград, а по-късно продължава развитието на кариерата си в клубове като Левски, Славия и Черноморец. Джунейт Яшар бе част от отбора на Крумовград, който направи сензация през сезон 2023/24. Ето и съобщението на Асеновец (Асеновград) за назначението на Яшар:

Ръководството на ФК Асеновец обяви назначаването на Джунейт Яшар за изпълнителен директор на клуба.

Яшар е добре познато име в българския футбол. Родом от Асеновград, той започва своя път именно в школата на Асеновец, преди да направи крачка към големия футбол.

В своята професионална кариера е носил екипите на едни от най-утвърдените клубове в България – Левски (София), Славия (София) и Черноморец (Бургас), а в по-късен етап играе в първа професионална лига за амбициозния тим на Крумовград. На всяко място той оставя следа със своята борбеност, дисциплина и лидерски качества.

Завръща се в родния Асеновград, за да помогне на отбора със своя опит и характер. Сега, в ролята на изпълнителен директор, Джунейт Яшар ще приложи натрупаните знания и професионализъм, за да допринесе за развитието на клуба и неговата школа.“

„За мен е огромна чест да бъда част от ФК Асеновец в тази отговорна роля. Клубът винаги е бил повече от футболна емблема – той е спортен символ на нашия град и нашата сплотена общност. Заедно с ръководството, треньорите, футболистите и феновете ще работим за бъдеще, с което Асеновград да се гордее“ сподели Яшар пред медиите на клуба."

