Украинските дронове връхлетяха най-големия газов завод на "Лукойл" в Южна Русия, гори петролопровод за износ през Черно море (ВИДЕО)

Газопреработвателният завод "Лукойл-Коробковски" гори - той се намира в Котово, Волгоградска област. Причината е вече тривиална - поредната успешна украинска атака с дронове срещу важен руски енергиен обект, пише руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Официално потвърждение от руските власти за случилото се няма. Местният губернатор Андрей Бочаров признава, че е имало атака и пожари в "горивно-енергийни съоръжения", без да казва кои точно - в официалния си канал в Телеграм той написа, че руската ПВО отразила "масирана атака с дронове. В Котовски район котелно помещение беше частично повредено от падащи отломки от безпилотни летателни апарати. Пожари избухнаха и в горивно-енергийни съоръжения. В момента пожарникарите работят по потушаването на пожарите".

Геолокализация на видеокадри от Телеграм показва, че изглежда след атаката горят поне два обекта. Вероятно единият е газоразпределителна станция. Иначе в района има поне три потенциални цели за украинските безпилотни апарати, тепърва излизат данни и от FIRMS - системата за отчитане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА, от която не може да се скрие нито един пожар на планетата. Те показват поне 5 пожара.

Газопреработвателният завод "Коробковски" е най-големият преработвател на природен газ в Южния федерален окръг на Руската федерация. Открит е на 30 септември 1966 година.

Именно FIRMS показва пожар в помпената станция "Ефимовка" на руския петролопровод "Куйбишев - Тихорецк". Това е основният руски петролопровод, през който се транспортира руският сорт петрол "Уралс" за износ през Черно море.

The Kuibyshev-Tikhoretsk pipeline is a key Russian route that transports crude oil from the Urals to Russian refineries and export infrastructure on the Black Sea. https://t.co/VMrI85H5c8 pic.twitter.com/2NistU2gef — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 9, 2025

И Русия удря тежко

Междувременно, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщи, че руски дронове "Шахед" са ударили украинското пристанище Черноморск. Каналът предполага, че били ударени складове с оръжия, защото имало вторични детонации - обаче от представените видеа такива детонации не се виждат.

Вчера руснаците удариха успешно петролна база в Черниговска област:

