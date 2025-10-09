Тайфун и проливни дъждове в Япония

Проливни дъждове от тайфун днес обхванаха японска островна група, южно от Токио, а правителството призова жителите да следят за свлачища и наводнения, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Новинарската агенция Киодо съобщи, че са регистрирани рекордни валежи над части от архипелага Идзу, разположен на 280 км южно от японската столица.

Стотици хора намериха убежище в евакуационни центрове.

Още: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините, отне живота на десетки (ВИДЕА)

Мъж загина, след като беше пометен от вълните, докато ловял риба в Ойсо, префектура Канагава на най-големия японски остров Хоншу.

Още: Тайфунът "Подул" се усилва, хиляди са евакуирани в Тайван