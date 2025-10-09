Войната в Украйна:

"Носят се само слухове": Борисов не знаел дали "Лукойл" е на пазара

09 октомври 2025, 11:04 часа 308 прочитания 0 коментара
Законопроектът, с който се предлага продажбата на активи на "Лукойл" в България да минава през одобрение от ДАНС и Министерския съвет, е "застраховка" – мярка, която да гарантира националната сигурност при евентуална промяна на собствеността. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Законът не цели да притиска никого. Той е застраховка – за да може Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерският съвет да проверят кой ще купи активите, ако собствениците решат да продават. Не знам дали "Лукойл" е на пазара, носят се само слухове. Никой не ги принуждава да го продадат", каза Борисов.

По думите му идеята на промените е да се осигури държавен контрол върху стратегическите енергийни активи, без това да се превръща в инструмент за политически натиск. Още: "На килимчето през Пеевски и ДАНС": Бивш министър обясни проблема със законодателството за "Лукойл" (ВИДЕО)

Законопроектът за "Лукойл"

Във вторник парламентът обсъди на извънредни заседания на две комисии предложението, внесено от депутати на управляващото мнозинствоДелян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов ("ДПС–Ново начало"), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН).

С промените се предвижда всички сделки с акции или дялове от "Лукойл–България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай" да могат да се извършват само след писмено становище на ДАНС и решение на Министерския съвет. Сделки без такова одобрение ще бъдат считани за нищожни.

В мотивите на законопроекта се подчертава, че "Лукойл" има ключово значение за българската икономика и енергийната сигурност, а собствениците на дружеството трябва да са стратегически инвеститори, способни да гарантират непрекъсната работа на рафинерията в Бургас. Още: Главното "Д" го няма в сделката": Мирчев обясни законопроекта за "Лукойл" (ВИДЕО)

В мотивите към законопроекта се посочва, че двойният контрол чрез ДАНС и Министерския съвет ще предотврати повторение на "грешки от миналото", когато рафинерията е продадена само със становище на службите, без пълен анализ на рисковете.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
