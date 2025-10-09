"Носят се само слухове": Борисов не знаел дали "Лукойл" е на пазара

Законопроектът, с който се предлага продажбата на активи на "Лукойл" в България да минава през одобрение от ДАНС и Министерския съвет, е "застраховка" – мярка, която да гарантира националната сигурност при евентуална промяна на собствеността. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Законът не цели да притиска никого. Той е застраховка – за да може Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерският съвет да проверят кой ще купи активите, ако собствениците решат да продават. Не знам дали "Лукойл" е на пазара, носят се само слухове. Никой не ги принуждава да го продадат", каза Борисов.

По думите му идеята на промените е да се осигури държавен контрол върху стратегическите енергийни активи, без това да се превръща в инструмент за политически натиск. Още: "На килимчето през Пеевски и ДАНС": Бивш министър обясни проблема със законодателството за "Лукойл" (ВИДЕО)

Законопроектът за "Лукойл"

Във вторник парламентът обсъди на извънредни заседания на две комисии предложението, внесено от депутати на управляващото мнозинство – Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов ("ДПС–Ново начало"), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН).

С промените се предвижда всички сделки с акции или дялове от "Лукойл–България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай" да могат да се извършват само след писмено становище на ДАНС и решение на Министерския съвет. Сделки без такова одобрение ще бъдат считани за нищожни.

В мотивите на законопроекта се подчертава, че "Лукойл" има ключово значение за българската икономика и енергийната сигурност, а собствениците на дружеството трябва да са стратегически инвеститори, способни да гарантират непрекъсната работа на рафинерията в Бургас. Още: Главното "Д" го няма в сделката": Мирчев обясни законопроекта за "Лукойл" (ВИДЕО)

В мотивите към законопроекта се посочва, че двойният контрол чрез ДАНС и Министерския съвет ще предотврати повторение на "грешки от миналото", когато рафинерията е продадена само със становище на службите, без пълен анализ на рисковете.