Тайланд към Тръмп: Не ти си най-важен, за да има мир с Камбоджа

Тайланд отхвърли посредничеството на американския президент Доналд Тръмп за мирно споразумение с Камбоджа, съобщава Bloomberg. Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви, че участието на Тръмп е ненужно, подчертавайки, че интересите на страната и сигурността на гражданите са с приоритет пред всякакви външни намеси. Важно е какво ще направи Камбоджа, а не Тръмп, стана ясно от думите му.

Тръмп вече заяви веднъж, че е бил основен фактор избухналите боеве по границата между Тайланд и Камбоджа да спрат - имаше пик за две денонощия преди няколко месеца. Тогава американският президент заплаши да блокира търговските сделки на САЩ с двете държави.

В момента Тайланд настоява Камбоджа да върне оръжията и войниците си на позициите преди конфликта и да пусне обратно цивилното население, живеещо на тайландска територия близо до границата. Именно заради това откъде минава граничната линия тръгнаха боевете първоначално.

Министерството на търговията на САЩ наложи 19% мито върху вноса от Тайланд и Камбоджа след прекратяването на огъня. Преговорите относно подробностите на споразумението продължават и се очаква да приключат до края на годината.

