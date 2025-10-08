Защо в хотел в Камбоджа една определена чаша не е мита повече от 50 години

Хотел "Le Royal" в Камбоджа и по-точно в столицата Пном Пен, на пръв поглед хотел като много други. С изключение на една малка, но много съществена подробност. През 1967 г. Джаки Кенеди заминава за Камбоджа, защото иска да сбъдне дългогодишната си мечта да посети храмовия комплекс Анкгор Ват, а след това отсяда в хотел "Le Royal". В онези години това е най-бляскавият хотел в града, а собственикът и персоналът са изключително развълнувани от визитата на Кенеди.

В нейна чест от хотела създават специален коктейл, който се сервира в прочутия им "Слонски" бар. Името му е "Femme Fatale" ("Фатална жена", бел.ред.). Коктейлът съдържа 88 мл шампанско, 44 мл коняк, 14 мл ягодов ликьор и едно цвете. Създателите му знаят, че шампанското е любимата напитка на Джаки Кенеди, а цветето е добавено с идеята да си отива с червилото на знатната гостенка.

Джаки Кенеди завинаги

30 години по-късно, когато хотелът е реновиран, членове от персонала откриват чашата, от която Джаки Кенеди е пила този коктейл, докато е била в хотела. По думите им по чашата все още имало и следи от червилото ѝ. Сега тази находка се пази в специална стъклена витрина.

В хотела има и апартамент на името на Джаки Кенеди. Известният бар все още се нарича "Слонски", по стените все така има много картини и скулптури, а коктейлът "Femme Fatale" продължава да е част от менюто, разказва CNN.