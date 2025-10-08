Турция с призив към сирийските кюрдски милиции да се откажат от сепаратизма

Турският външен министър Хакан Фидан каза днес, че сирийските кюрдски милиции трябва да се откажат от сепаратизма в Сирия и да спазват споразумението за интегриране в новосъздадената сирийска армия, подписано на 10 март. Изявлението на Фидан, което беше излъчвано на живо от медии, дойде след срещата със сирийския му колега Асад Хасан аш Шибани, който е на посещение в Анкара.

Турция и Сирия определиха стъпките на сирийските кюрдски милиции в тази посока като твърде бавни. Беше изразено и опасение, че отлагането на действието на споразумението от 10 март ще доведе до загуби и ще създаде проблеми в борбата с тероризма. Хакан Фидан изтъкна, че сигурността на съседите ѝ е свързана и със сигурността на Турция. В този контекст той изрази опасения, че укривайки се в съседни държави, организации като сирийските кюрдски милиции може да застрашат сигурността на Турция, предава БТА.

"Както съм подчертавал и досега, сигурността на Сирия, с която споделяме 911 километра обща граница, означава и сигурност за Турция. Тези, които посягат на сигурността на Сирия, са заплаха и за нашата страна", заяви Фидан. Той призова Сирия да не бъде тласкана към нестабилност и каза, че в този смисъл всички страни трябва да направят необходимото, за да покажат, че не представляват заплаха.

"Ние виждаме от години как действа тази система и как организации, които не могат да се задържат в Турция, бягат зад граница. Там създават свой собствен свят и осъществяват операции, насочени към Турция. Решени сме да сложим край на тази система", каза външният министър на Турция.

Той увери, че страната му ще продължи да подкрепя борбата с групировката "Ислямска държава", а действията на Израел определи като една от най-големите заплахи за стабилността на Сирия. "В Сирия вече има правителствено, отговорено към сътрудничество с международната общност. Трябва да гледаме на това като на възможност от гледна точка на сигурността, която не беше възможно да бъде осигурена при режима на (Башар) Асад", каза Фидан.

Двамата обсъдиха също така резултата от парламентарните избори, които бяха произведени в Сирия на 5 октомври, и необходимостта всички малцинства да бъда интегрирани в управлението.

